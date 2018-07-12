Tayland'da mağaradan kurtarılan çocukların hastaneden ilk görüntüleri

17 gün mahsur kaldıkları mağaradan olağanüstü başarılı bir operasyon ile kurtarılan 12 çocuk ve antrenörlerinin, götürüldükleri hastaneden ilk görüntüleri yayınlandı.

Çocukların yüz maskesi taktığı ve bazılarının zafer işareti yaptığı görülüyor.

Çocuklar ve antrenörleri, yeraltında bulaşıcı hastalıklara neden olan organizmalara maruz kalmış olma ihtimali nedeniyle karantina altında tutuluyor.

Endişeyle onları bekleyen aileleri ise çocuklarını görmek için bir süre daha beklemek zorunda kalacak. Çocuklar birçok teste tabi tutulurken ailelerinin dokunması ve sarılmasına izin verilmiyor. Testler sorunsuz çıksa da onlarla ilk görüşmeleri iki metre mesafeden olacak ve ailelerin koruyucu giysi giymeleri gerekecek.

Yetkililer operasyon süresince çocukların görüntülerinin alınmaması için yoğun çaba harcamıştı.

Öte yandan çocukların zorlu ve çok riskli kurtarma operasyonu sırasında sükûnetlerini koruyabilmeleri için sakinleştikleri belirtildi.

Yaşları 11 ile 17 arasında değişen 12 çocuk ve 25 yaşındaki antrenörleri 23 Haziran'da gezi için gittikleri ham Luang Mağarası'nda suların birden yükselmesiyle mahsur kalmışlar, arama kurtarma ekipleri grubu 9 gün sonra bulmuştu.

Geçen Pazar başlayan kurtarma operasyonu ile 3 gün sonunda çocukların tamamı ve antrenörleri kurtarıldı.