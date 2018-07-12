Trump: Şimdilik NATO'dan çıkmayı düşünmek gereksiz

Telif hakkı Reuters Image caption ABD Başkanı Donald Trump

Brüksel'deki NATO Zirvesi sonrası bir basın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı Donald Trump, ittifak üyesi ülkelerin her yıl milli gelirlerinin yüzde 2'den fazlasını savunma harcamalarına ayırmayı kabul ettiklerini söyledi. Trump, "Kongre onayı olmadan ABD'yi NATO'dan çekebilirim ama buna gerek yok. Şimdilik NATO'dan ayrılmayı düşünmek gereksiz" dedi.

Donald Trump'a basın toplantısında bir gazeteci, "Diğer ülkeleri, ABD'yi NATO'dan çekmekle tehdit ettiniz mi?" diye sordu.

Trump'ın bu soruya yanıtı, "İnsanlara, yükümlülüklerini önemli ölçüde yerine getirmemeleri halinde çok mutsuz olacağımı söyledim" oldu.

"NATO bugün iki gün öncesine göre çok daha güçlü ve adil" diyen Trump, zirvede dün son derece kararlı bir şekilde hareket ettiğini vurguladı ve "NATO'ya inandığını" söyledi.

Trump, bugün NATO ülkelerinin önceki yıllara kıyasla savunma harcamalarını toplam 33 milyar dolar artırmış olmasının kendisini çok mutlu ettiğini belirtti.

'Almanya'yı Moskova kontrol ediyor' demişti

ABD Başkanı Donald Trump daha önce sık sık ABD dışındaki NATO üyelerinin savunma harcamalarının yeterli olmamasından şikayetçiydi.

Donald Trump'ın eleştirdiği ülkelerin başında ise Almanya geliyordu.

Trump ayrıca Almanya'nın Rusya'ya enerji konusunda bağımlı olduğunu ve "tamamen Moskova tarafından kontrol edildiğini" söylemişti.

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ABD Başkanı bugün iki gün sürecek bir çalışma ziyareti için İngiltere'ye gelecek.

İngiltere'de çok sayıda Trump karşıtı protesto gösterisi düzenlenmesi bekleniyor.