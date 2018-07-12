Porno yıldızı Stormy Daniels'ın avukatı: Gözaltına alınan müvekkilime siyasi tuzak kuruldu

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ABD Başkanı Donald Trump ile cinsel ilişkiye girdiğini iddia eden porno yıldızı Stormy Daniels, sahneye çıktığı striptiz kulübünde kendisine dokunulmasına izin verdiği iddiasıyla gözaltına alındı. Daniels'ın avukatı, müvekkiline tuzak kurulduğunu ve suçlamaların "siyasi maksatlı" olduğunu söyledi.

Avukat Michael Avenatti Twitter'da paylaştığı mesajda, müvekkilinin Ohio eyaletinin Columbus kentindeki Sirens striptiz kulübünde sahne alırken, bir müşterisinin "cinsel olmayan bir şekilde" kendisine dokunmasına izin verdiği iddiasıyla gözaltına alındığını söyledi.

Daniels, Başkan Donald Trump ile 2006'da cinsel ilişkiye girdiğini iddia etmiş, Trump ise bunu reddetmişti.

Franklin Bölgesi Belediye Mahkemesi'nin internet sitesinde, Daniels'in kefaletle serbest kaldığı ve yarın mahkemede kendisine suçlama yöneltileceği görülüyor.

Avukat Avenatti, asıl adı Stephanie Clliford olan Daniels'in "ülke çapında neredeyse yüze yakın striptiz kulübünde yaptığı gösterinin aynısını yaptığını" söyledi.

Avenatti, müvekkilinin kendisine yöneltilecek üç farklı suçlamayı da kabul etmeyeceğini belirti.

Ohio'da çıplak ya da yarı çıplak dansçılara dokunmak yasak

Ohio eyaletindeki Toplumu Koruma Yasası'na göre, çıplak ya da yarı çıplak dansçılara dokunmak yasak.

Stormy Daniels, 2016'daki başkanlık seçimlerinden kısa süre önce Trump'la cinsel ilişkiye girdiği iddiaları konusunda sessiz kalmasını sağlayacak bir anlaşma için kendisine 130 bin dolar ödendiğini iddia ediyor.

Daniels, seçimden önce imzaladığı gizlilik anlaşmasından kendisini muaf tutmaya çalışıyor ve Trump'a "hakaret içerikli" bir Twitter mesajı nedeniyle dava açtı.

Trump ise tüm suçlamaları reddediyor.