Tayland'da çocukların mahsur kaldığı mağara müze, hikayeleri film olacak

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı Tayland'da mağaradan kurtarılan çocukların hastaneden ilk görüntüleri

Tayland'da 12 çocuk ve antrenörlerinin iki hafta boyunca mahsur kaldığı mağaranın bir müzeye dönüştürülmesi planlanıyor. Ayrıca en az iki şirketin hikayenin filmini yapma arayışında olduğu belirtiliyor.

Yetkililer, müzenin kurtarma operasyonunun nasıl yapıldığını göstereceğini ve Tayland için "önemli bir çekim merkezi" olacağını tahmin ettiklerini söyledi.

Kurtarılan çocuklar ve antrenörleri şu anda hastanede tedavi görüyorlar.

Yayınlanan bir videoda sağlık durumları ve moralleri iyi olduğu görülen grup bir hafta boyunca karantinada tutulacak.

Bu arada Taylandlı Deniz Komandoları da, çocukların uzman dalgıçlar eşliğindeki tehlikeli bir yolculuğun ardından yüzeye çıkartıldıkları operasyonun görüntülerini yayınladı.

Mağaraya ne olacak?

Tham Luang Mağarası, Tayland'daki en büyük mağaralardan biri. Ülkenin kuzeyinde, Myanmar sınırındaki Ciang Rai bölgesinde bulunan Mae Sai kasabasının etrafındaki dağların altında yer alıyor.

Bölge geri kalmış bir yer ve kısıtlı turizm tesisleri bulunuyor.

Kurtarma operasyonuna liderlik eden eski vali Narongsak Osottanakorn "Bölge yaşayan bir müze olacak ve operasyonun nasıl yapıldığı gösterilecek. İnteraktif bir müze ve Tayland için bir diğer büyük turist çekim alanı olacak" dedi.

Ancak Başbakan Prayuth Chan-ocha, turistlerin güvenliği için mağaranın içinde ve dışında önlemler alınacağını belirtti.

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Müzenin yılın tümünde açık kalıp kalmayacağı belli değil. Çünkü ülkede Haziran'dan Ekim'e dek süren muson yağmurları mevsiminde büyük çaplı sel yaşanıyor.

Grubun mahsur kalmasına yol açan da yağmurun birden bastırması ve suyun çıkışları kapatmasıydı.

Hollywood filmi

İki şirket, sıradışı hikayeyi film yapmak için yarışıyor.

13 kişilik grubun çıkartılmasından önce bile, genelde dini filmler yapan Pure Flix şirketi, prodüktörlerinin kurtarma görevlileriyle söyleşiler yaptığını duyurmuştu.

Tayland'da yaşayan şirketin kurucularından Michael Scott, eşinin operasyon sırasında hayatını kaybeden Taylandlı deniz komandosu Saman Gunan ile birlikte büyüdüğünü söyledi.

Scott olay yerinde çekip, Twitter'da paylaştığı videoda "Mağaradaki tüm bu kahramanlığı görmek benim için çok etkileyici" demişti.

Telif hakkı Getty Images Image caption Çocukların yaşadıkları tüm dünyada heyecanla izlenmişti.

Ancak Los Angeles merkezli Ivanhoe Pictures şirketi, olayın film yapılması için Tayland hükümetinin resmen kendilerini seçtiğini duyurdu.

ABD medyası filmin Jon M Chu tarafından yönetileceğini yazdı.

Ancak daha şimdiden, olası bir filmin uluslararası karakterlerin oynadığı rolü öne çıkartıp, Taylandlılar'ın yaptıklarının görmezden gelineceği kaygıları dile getiriliyor.

23 Haziran'da mağaraya giren 12 çocuk ve antrenörleri yağmur nedeniyle mahsur kalmış ve İngiliz dalgıçlar tarafından bulunmalarının ardından onlarca dalgıç ve yüzlerce diğer kurtarma görevlisinin çabalarıyla yeryüzüne çıkartılmışlardı.