Telif hakkı Teddy Allen

İngiltere'nin futboldaki büyüklüğünden çok emin olduğunuzu ve takımın Dünya Kupasını almasını kutlayan kalıcı bir dövme yaptırdığınızı düşünün.

O kadar kendinize güveniyorsunuz ki, en sevdiğiniz oyuncunun resmiyle birlikte, tarihi ve "Dünya Kupası şampiyonu" yazdırdınız.

Ve sonra işler çok ters gitti. Peki, şimdi ne olacak?

Teddy Allen'ın sağ bacağında kaptan Harry Kane'in mutlu ve biraz şoke olmuş yüz ifadesini gösteren bir dövme var.

"Sir Harry" ve "Dünya Kupası Şampiyonları 2018" yazıyor.

30 yaşındaki Allen'ın sağ bileğinde de İngiltere'nin Dünya Kupası sloganı "Its coming home" hazıyor. Allen dövmeyi İngiltere İsveç'i çeyrek finalde geçtikten sonra yaptırmış.

Peki, İngiltere Hırvatistan'a yenildikten sonra dövmeleri sildirmeyi düşünüyor mu?

Hayır.

Image caption Teddy Allen kız arkadaşının Harry Kane dövmesi yaptırmasını "biraz aptalca" bulduğunu söylüyor.

Telif hakkı Teddy Allen Image caption Allen'ın bileğinde İngiltere'nin futbol sloganı "Its coming home" yazıyor.

Allen "Daima kalacak. İngiltere bizi gururlandırdı ve bunu göremiyorsanız üç aslanı hak etmiyorsunuz demektir" diyor.

Bir başka kendisine çok güvenen taraftarsa Leeds kentinde yaşayan Jamie Richardson.

Karnındaki 20 santimetrelik dövmede Dünya Kupası ve "İngiltere-2018 Dünya Kupası şampiyonu" yazıyor. Dövmeyi yaptırmaya İnglitere'nin Panama karşısında aldığı 6-1'lik galibiyetinde karar vermiş.

İngiltere'nin kupayı alacağına o kadar eminmiş ki, maçın devre arasında dövmeyi yaptırmaya karar vermiş.

"Turnuvanın bu kadar erken bir aşamasında bu dövmeyi yaptırmak için 10 dövmeciyi aradım. Sonunda biri kabul etti. Benim için bir önsezi gibiydi. Sanki birisi "Jamie, evladım, git o dövmeyi yaptır ve Dünya Kupası buraya gelecek' dedi. Hiçbir şüphem yoktu" diyor.

Telif hakkı Jamie Richardson

Peki ya şimdi? Richardson'ın hiçbir pişmanlığı yok.

"Tabii ki tutacağım. 70 yaşında bir emekliyken ve eski dostlarımla bir kulüpte oturup, cebimizde para olmadan bir pubda yarım biralar söylerken bana 'Jamie, yıllar önce yaptırdığın şu dövmeyi hatırlıyor musun?' diyecekler ve bir kez daha bakmak isteyecekler" diyor.

Image caption Richardson dövmesini asla ve asla sildirmeyeceğini söylüyor.

Richardson ayrıca "Hayatımın en iyi iki haftasını geçirdim. İngiliz olmaktan çok gurur duydum ve hiçbir şey bunu değiştiremez. Asla ve asla bu dövmeyi sildirmeyeceğim" diye de ekliyor.

Allen ve Richardson fikirlerini değiştirmeyecek gibi görünse de İngiliz Dermatoloji Birliği'nin araştırmasına göre, dövme yaptıranların üçte biri daha sonra bundan pişman oluyor. Ancak dövmeyi sildirmek, acılı, pahalı ve uzun süren bir iş.

Mürekkebi küçk parçalara ayırmak için bir lazer kullanıyor ve daha sonra bunlar kana karışıp, vücuttan atılıyor.

İngiltere'de özel klinikler, küçük dövmeleri silmek için seans başına 150 Sterlin (950 TL) daha büyükler içinse 800 sterlin (5 bin TL) ücret istiyor. Dövmenin silinmesi için 10 seanstan fazlasının gerektiği ve bazı dövmelerin tamamen silinemediği belirtiliyor.