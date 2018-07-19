'Görünmez kadın': Mirjana Kika Milosevic

Midesini düğümleyebiliyor hatta iskeletini bile ortaya çıkarabiliyor. Ancak bunların hiçbiri sihir değil. Sırp makyaj sanatçısı Mirjana Kika Milosevic, vücudunu boyayarak optik illüzyonlar yaratıyor. YouTube'un en çok izlenen isimlerinden biri olan Miloseviç, optik illüyon yaratma sürecini anlattı.

Vücut boyayarak illüzyon yaratma sürecinin bazen 2 saat bazen de 8-9 saat sürebildiğini söyleyen sanatçı, "Bunu seviyorum çünkü bir günlüğüne de olsa başka biri olmak hoşuma gidiyor. Ayrıca insanları da eğlendiriyorum" diyor.

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