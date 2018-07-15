Belçika'nın golleri binlerce bedava televizyon kazandırdı

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İngiltere'yi 2 - 0 yenerek dünya üçüncüsü olan Belçika milli takımı, en çok Krefel adlı elektronik eşya mağazası zincirinin müşterilerini sevindirdi. Eden Hazard'ın 82. dakikada attığı gol, binlerce kişiye bedava televizyon kazandırdı.

Belçikalı elektronik ev eşyaları satıcısı Krefel, Dünya Kupası öncesi iddialı bir reklam kampanyası hazırladı.

Şirket, "Kırmızı Şeytanlar"ın turnuvada 15'ten fazla gol atması durumunda, 55 inç (140 ekran) ve üzeri büyüklükte televizyon alanlara, paralarını geri ödeme sözü verdi.

Kampanya, 26 Nisan - 17 Haziran tarihleri arasında herhangi bir Krefe mağazasından televizyon alan müşterileri kapsıyordu.

Bu nedenle Cumartesi günü oynanan üçüncülük maçı, birçok Belçikalı taraftar için farklı bir anlam içerdi. Thomas Meunier'in maçın 4. dakikasında Belçika'nın 2018 Dünya Kupası'ndaki 15. golünü kaydetti.

Eden Hazard'ın 82. dakikada attığı 16. gol, hem Belçika taraftarlarını hem de Krefe müşterilerini coşturdu.

Satış fişi getirene bedava

Elektronik eşya mağazası zinciri, maçın ardından Twitter aracılığıyla, sözünü tutacağını açıkladı. Şirket, satış fişi ile birlikte gelen müşterilerine televizyon paralarının iade edileceğini duyurdu.

Şirket, kampanyayı kazanan müşteri sayısını "birkaç bin" olarak açıkladı. Belçika medyasına göre ise, 5 bin civarında kişi, bedava televizyon kazandı.

Reklam kampanyasının maliyetinin şirkete 1 milyon eurodan fazla olduğu belirtiliyor. Ancak Belçikalı elektronik eşya satıcısının, ticari riski azaltmak amacıyla, kampanya öncesi bir İngiliz sigorta şirketi ile anlaştığı açıklandı.

Krefel , şanslı müşterilerine aldıkları televizyonların bedelini nakit olarak değil, bir başka alışverişte kullanmaları için çek olarak geri verecek.

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Dünya Kupası finallerinde 1980'lerden bu yana çok az ülke 15 golün üzerine çıkabildi.

Brezilya, 2002'de 18, 2010'da da 16 gol kaydetti. Almanya da, 2014'teki şampiyonada 18 gole ulaştı.