İngiltere'de eski bakandan 'İkinci Brexit referandumu yapılsın' çağrısı

Telif hakkı Getty Images Image caption Haziran ayında göstericiler ikinci referandum yapılması çağrısında bulunmuştu.

İngiltere'de Başbakan Theresa May'in 'Brexit' olarak bilinen Avrupa Birliği'nden (AB) çıkış planına yönelik eleştiriler artarken, Muhafazakâr Parti'den eski Eğitim Bakanı Justine Greening, Brexit için ikinci bir referanduma gidilmesi çağrısında bulundu.

The Times gazetesine yazan Greening, Theresa May'in önerdiği Brexit anlaşması için 'uyduruk ve çok kötü' dedi.

Greening, 'son kararı çıkmaza giren siyasetçilerin değil, halkın alması gerektiğini' söyledi ve yapılmasını önerdiği ikinci Brexit referandumunda 'birinci ve ikinci oy tercihi' bulunması gerektiğini, böylece uzlaşı sağlanabileceğini ifade etti.

Eski bakan, Ocak ayındaki kabine revizyonundan sonra istifa etmişti.

Üç seçecek olduğunu ifade eden Greening bunları şöyle sıraladı: "Başbakan'ın anlaşması, AB'de kalmak veya Avrupa'dan anlaşma olmadan temiz bir şekilde ayrılmak."

Telif hakkı Getty Images Image caption Justine Greening ikinci Brexit referandumu çağrısında bulundu.

Başbakan May'in Brexit planına karşı çıkan Brexit Bakanı David Davis ve ardından Dışişleri Bakanı Boris Johnson istifa etmişti.

Muhafazakar siyasetçi Greening, siyasetteki çıkmazın 'hükümette güvensizlik oyuna neden olabileceğini', muhalefetteki İşçi Partisi Jeremy Corbyn'in iktidara gelmesinin ise 'ekonomi için felaket olacağını' söyledi.

Brexit yol haritasında neler var?

Hükümet ise Brexit için hazırladığı yol haritasının 'uygulanabilir ve prensipli' olduğunu savunuyor.

Üç prensip çerçevesinde Brexit müzakerelerinin 5 temel hedefe ulaşmayı amaçlayacağı ifade ediliyor: