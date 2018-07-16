Fransa'da Dünya Kupası kutlamaları yağmaya dönüşünce polis müdahale etti

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Fransa'nın Hırvatistan'ı 4-2 yenerek Dünya Kupası'nı kazanmasının ardından başkent Paris'te binlerce kişi zaferi kutlamaya başladı. Ancak gecenin ilerleyen saatlerinde dükkanlar yağmalanmaya başlayınca Paris polisi göz yaşartıcı gazla kutlamalara müdahale etti. Paris dışındaki kutlamalarda ise iki kişi hayatını kaybetti.

Ülkenin güneydoğusunda Annecy kentinde polis 50 yaşında bir erkeğin maçın bitiş düdüğü çalar çalmaz kendini kanala atmasıyla hayatını kaybettiğini açıkladı.

Fransa'nın kuzeyinde Saint-Felix kasabasında ise otuzlu yaşlarda bir erkek kutlamalar sırasında aracıyla ağaca çarpınca öldü.

Ülkenin doğusundaki Nancy kenti yakınlarındaki Frouard kasabasında üç yaşında bir erkek çocuğu ve altı yaşında iki kız çocuğu kutlamalar sırasında bir motosikletin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Fransa'nın Hırvatistan karşısındaki zaferini kutlamak için binlerce kişi Paris'in ünlü Champs-Elysees bulvarında buluştu.

Geceyarısına doğru taraftarların bazıları çevredeki dükkanların camlarını kırarak mağazaları yağmaladı ve polise şişe, bariyer ve bisiklet attı. Paris polisi taraftarlara göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahele etti.

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Fransa ile Hırvatistan arasındaki şampiyonluk maçını çevredeki bar ve kafelerde izleyen kalabalıklar bitiş düdüğünün hemen ardından sokaklarda kutlamalara başladı.

Champs-Elysees bulvarı ve çevresi polis tarafından "terör tehdidi" nedeniyle trafiğe kapatılmıştı. Polis yaklaşık 1 milyon kişinin bölgede toplanmasını bekliyordu.

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Eiffel Kulesi çevresinde kurulan büyük ekranlarda maçı izlemek için yaklaşık 90 bin kişinin toplandığını sanılıyor.

Gece 23:00 sularında Champs-Elysees bulvarının kuzeyinde dükkan vitrinlerine taş atan yaklaşık 30 kişilik bir gruba polis göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

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Maç sonucundan önce yerel medya Fransızların yüzde 51'inin futbol takımlarının milli morali yükselttiğine inandığını gösteren anketlere yer vermişti. Ekonomi bakanı ise Dünya Kupası'nı kazanmanın ekonomik büyümeyi getireceğini söyledi.

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1998 yılında Fransa Dünya Kupası'nı kazandığında takımın üyelerinin farklı etnik gruplardan gelmesi Fransa'nın ırk ve ayrımcılık meselelerine bir çözüm olarak görülmüştü.