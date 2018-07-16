Iraklı yargıçlara "IŞİD konusunda adil yargılama eğitimi"

Image caption Irak'ta terör davaları Nineveh Ceza Mahkemesi'nde görülüyor.

Son dönemde IŞİD üyesi cihatçılar hakkında verdikleri hızlı idam cezası kararları nedeniyle eleştirilerin Iraklı yargıçlara, Hollanda'nın Lahey kentinde, "adil yargılama" konusunda eğitim verildi.

Irak'ın Lahey Büyükelçiliği'nin ev sahipliğinde düzenlenen eğitim seminerine, binlerce IŞİD militanın yargılamasını yapacak olan 10 hakim katılıyor.

Iraklı yargıçlara, Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileri ile Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi yetkilileri tarafından eğitim verildi. Atölye çalışmalarında hakimler, delillerin toplanması ve insanlığa karşı işlenen suçlara verilecek cezalar konusunda bilgilendiriliyor.

İnsan Haklar İzleme Örgütü, Irak mahkemelerinde IŞİD militanlarının yargılanması konusundaki hukuki eksikleri içeren bir rapor yayınladı.

Örgüte göre, yargılamalar hukuk açısından kaygı verici. 20 dakika içinde sanıklar hakkında karar veriliyor. Bu kararlar çoğunlukla ölüm ya da ömür boyu hapis cezası oluyor. Bu süreç uluslararası kamuoyunda kaygı uyandırıyor,

Yargıçlara göre, mahkemeler uluslararası koşullara uyuyor ancak Irak yasalarına göre karar veriyor. Irak yasaları, ölüm cezasını kabul ediyor. Bu da uluslararası toplumda ikileme neden oluyor.

Irak'ın Lahey Büyükelçisi Hisham Al - Alawi, gerekli inceleme yapılmadan hızlı bir şekilde idam kararı verildiği görüşüne katılmadığını açıkladı. Hollanda Televizyonu'na (NOS) konuşan Iraklı Büyükelçi'ye göre, yargılama sürecine daha fazla zaman ayrılıyor ve ikinci bir mahkeme kararı gözden geçiriyor.

Lahey'deki eğitime katılan yüksek yargıç Faeq Zeidan da, IŞİD üyelerinin yargılanmasının Irak'ın meselesi olduğunu savundu ve bu nedenle, Irak yasaları çerçevesinde ölüm cezası verildiğini söyledi.

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı Irak'ta tutuklu IŞİD'li eşi kadınlar ve yetim çocuklar Türkiye'ye iade edilmeyi bekliyor.

Iraklı yargıç, uluslararası toplumun kanıt toplama ve hala serbestçe dolaşan bir çok IŞİD üyesinin yakalanması konusunda kendilerine yardımcı olmalarını istedi.

BM özel Irak elçisi Jan Kubis ise, Irak ile Birleşmiş Milletler arasında görüş farklılığı bulunduğuna dikkati çekiyor. Irak'ın kurallarına saygı duyduklarını belirten elçi, "Ancak esas olarak ölüm cezasına karşıyız" dedi.

BM özel elçisi, adil yargılama konusundaki görüş ayrılıklarının, Lahey'deki eğitim sonrası azalacağını ümit ettiğini söyledi.

BM'nin talebi üzerine Karim Ahmed Khan başkanlığındaki uluslararası bir komisyon, Irak'ta IŞİD'in faaliyetleri hakkında araştırma yapacak. Irak makamları ve kurban yakınları ile görüşecek olan komisyon, bu konuda BM Güvenlik Konseyi'ne bir rapor sunacak.

BM Elçisi Jan Kubis, Haziran ayı ortalarında binlerce ceset bulunan 123 toplu mezar ortaya çıkarıldığını belirterek, IŞİD suçlarını belgelemenin önemine işaret etti.