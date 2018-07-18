Twitter'da İngiliz dalgıca 'pedofil' diyen Musk özür diledi

Telif hakkı Reuters Image caption Elon Musk "öfkeyle konuştuğunu" söyledi.

Teknoloji girişimcisi Elon Musk Twitter'da, Tayland'da mağarada mahsur kalan çocukların kurtarılmasıyla ilgili olarak İngiliz mağara dalgıcı Vern Unsworth'la girdiği tartışmada dalgıca "pedofil" dediği için özür diledi.

Musk, şirketine ait mini bir denizaltıyı kurtarma çalışmalarına yönlendirdiğini söylemesinden sonra Unsworth'un bunu "reklam çabası" diye tanımlamasının ardından "öfkeyle konuştuğunu" belirtti.

Musk "Bana yaptıkları, benim ona yaptıklarımı meşru kılmıyor ve bu yüzden özür diliyorum" dedi.

Unworth geçen Pazartesi günü Tesla'ya dava açmayı değerlendirdiğini söylemişti.

Tayland'da 12 çocuk ve futbol antrenörleri iki haftadan uzun süre mahsur kaldıkları derin bir mağaradan kurtarılmıştı.

Unsworth'un karmaşık mağaralar konusundaki deneyiminin kurtarma çalışmalarında büyük rol oynadığı belirtilmişti.

İngiliz dalgıç, kurtarma çalışmalarının ilk günlerinde çocukların mahsur kaldığı mağaraya gitmiş ve üst düzey uluslararası uzmanların toplanmasına yardımcı olmaştı.

SpaceX ve Tesla şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkanı Elon Musk, kurtarma çalışmalarının komuta merkezine gitmiş ve görevlilere mini bir denizaltı bıraktığını duyurmuştu.

@elonmusk tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin Just returned from Cave 3. Mini-sub is ready if needed. It is made of rocket parts & named Wild Boar after kids’ soccer team. Leaving here in case it may be useful in the future. Thailand is so beautiful. pic.twitter.com/EHNh8ydaTT — Elon Musk (@elonmusk) 9 Temmuz 2018

Musk ne dedi?

Musk, Twitter'de kurtarma çalışmalarında oynadığı rolü anlatan bir makaleyle birlikte, Unsworth'tan özür diledi.

Musk "Hata sadece ve sadece benim" derken, Unsworth'u kurtarma çalışmalarında kullanılmayan denizaltısıyla ilgili "doğru olmayan şeyler" söylemekle suçladı.

@elonmusk tarafından yapılan 2 numaralı Twitter paylaşımını geçin As this well-written article suggests, my words were spoken in anger after Mr. Unsworth said several untruths & suggested I engage in a sexual act with the mini-sub, which had been built as an act of kindness & according to specifications from the dive team leader. — Elon Musk (@elonmusk) 18 Temmuz 2018

@elonmusk tarafından yapılan 3 numaralı Twitter paylaşımını geçin Nonetheless, his actions against me do not justify my actions against him, and for that I apologize to Mr. Unsworth and to the companies I represent as leader. The fault is mine and mine alone. — Elon Musk (@elonmusk) 18 Temmuz 2018

Tartışma nasıl çıktı?

Unsworth, Musk'ın mini denizaltısının "kesinlikle hiçbir işe yaramayacağını" söylemiş ve Musk'ın denizaltısını "müsait bir yerine sokmasını" söylemişti.

Musk ise, sonradan sildiği tweetinde. isim vermeden Unsworth'a "Tayland'da yaşayan İngiliz herif" diye seslenmiş, mini denizaltısının mağaranın derinliklerinde "sorunsuz" ilerlediğini gösteren bir video yapacağını söylemiş ve "Üzgünüm pedofil herif, bunu gerçekten sen istedin" demişti.

Image caption Vern Unsworth (sağda) Robert Harper (solda) gibi uluslararası uzmanları Tayland'a getirmişti.

Musk'un 22 milyondan fazla takipçisine gönderdeği tweet sonradan sillindi.

Unsworth AFP Haber Ajansı'na yaptıı açıklamada, dava açıp açmayacağı sorulduğunda "Düşündüğüm şeyi söylemişse, evet" demişti.

Musk ayrıca, kurtarma çalışmalarının komuta merkezini yöneten Taylandlı yetkili Narongsak Osotthanakorn'u, denizaltının "teknolojik açıdan üstün olmasına karşın, pratik olmadığını" söylemesi nedeniyle eleştirmişti.

Musk, Ossothanakorn'un "kurtarma misyonunun başı" diye yanlış bir şekilde nitelendirildiğini ve "konunun uzmanı olmadığını" söylemişti.