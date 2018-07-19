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Ülkeye para girişi sağlamak için 5 yıl önce uygulamaya sokulan 'Altın Vize' programı, minimum 400 bin euroluk yatırım yapanları da kapsayacak şekilde genişletiliyor.

Yatırımcılara karşılığında Avrupa Birliği ülkelerinde serbest dolaşım hakkı da sağlayan 5 yıllık oturum izni verilecek.

Kathimerini gazetesinin duyurduğu haber Göç İşleri Bakanlığı yetkililerince de doğrulandı.

Önerinin birkaç ay içinde oylanacağını belirten bakanlık kaynakları, "Amaç ekonomik canlanmaya yardım edecek yatırımcıları çekmek ve piyasanın ihtiyaçlarına cevap vermek" dedi.

Şu an sadece Yunanistan'da minimum 250 bin euro değerinde emlak satın alanlar bu uygulamadan faydalanabiliyor.

Yatırımcılara satın aldıkları emlak karşılığında 5 yıllık oturum izni veriliyor.

Minimum süre zorunluluğu yok

Aile başvurularından 21 yaşına kadar olan çocuklar da faydalanabiliyor. Yatırımcıların ülkede geçirmeleri gereken minimum süre zorunluluğu bulunmuyor.

Yatırım yapılan emlak elden çıkarılmadığı sürece yatırımcıların oturum izni 5 yılda bir yenileniyor.

Yunanistan vatandaşlığı alabilmek için en az 7 yıl ülkede ikamet etmiş olmak gerekiyor.

5 bin kişi faydalandı

'Altın Vize' uygulaması 2013 yılında Yunanistan'da zor durumda olan emlak sektörünü canlandırmak üzere başlatılmıştı.

Şu ana kadar programdan başta Türkiye, Çin, Rusya ve Mısır vatandaşları olmak üzere yaklaşık 5 bin kişi faydalandı.

13 Avrupa Birliği üyesi ülkenin benzer uygulamaları bulunuyor.

Avrupa Parlamentosu bu tarz uygulamaların kara para aklama ve yolsuzluk maksadıyla kullanılmasının önüne geçilmesi için daha katı düzenlemeler istiyor.