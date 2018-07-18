Tayland'da mağaradan kurtarılan çocuklar bugün hastaneden taburcu oluyor

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Tayland'da bir mağarada günlerce mahsur kaldıktan sonra geçen hafta kurtarılan 12 çocuk ve antrenörleri bugün hastaneden çıkıyor.

Yaşları 11 ile 16 arasında değişen çocuklar ve 25 yaşındaki antrenörleri, daha önce açıklanan tarihten bir gün önce hastaneden taburcu ediliyor.

Bir hükümet sözcüsü yaptığı açıklamada, çocuklar ve antrenörlerinin hastaneden çıktıktan sonra bir basın toplantısı düzenleyeceklerini açıkladı.

Psikologların gözden geçirebilmeleri için gazetecilerden sorularını önceden yollamaları istendi.

Tayland hükümet sözcüsü Sunsern Kaewkumnerd, Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada, "Bu basın toplantısını yapmamızın nedeni, basının onlara sorularını sorabilmesi, böylece daha sonra basın onları rahatsız etmeden çocukların normal hayatlarına dönebilmeleri" dedi.

Ne olmuştu?

Tayland'ın kuzeyindeki Tham Luang Mağarası'nda gezintiye çıktıkları 23 Haziran'da suların yükselmesiyle mahsur kalan 'Wild Boars' futbol ekibi geçen hafta kurtarıldı.

Çocukları ve antrenörlerini mağaranın derinliklerinde bulmak 9 gün sürmüştü.

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Bulunmalarının ardındansa zorlu bir kurtarma operasyonu başlatılmıştı.

Operasyonu Tayland deniz komandoları ve dünyanın en iyi dalgıçlarından bazıları katılmıştı.

Mağaranın zorlu yapısı, hava şartları ve çocukların çocuğunun yüzme bilmemesi kurtarma operasyonunu zorlaştıran etkenlerdi.

Mağaradan çıkarılan çocuklar hastaneye götürülerek sağlık taramasından geçirilmiş, ardından müşahede altına alınmıştı.

Çocuklar nasıl çıkartıldı?

Mağarada 40'ı Taylandlı, 50'si ülke dışından 90 uzman dalgıç çalıştı.

Çocukların bulunduğu yere gidip gelmek, deneyimli dalgıçlar için bile zorlu bir yolculuk.

Dalgıçlar, çocukları Tham Luang mağarasındaki karanlık ve su altındaki geçitlerden, mağaranın ağzına doğru yönlendirdi.

Mağaranın ağzına giden yolda, gerilen ip boyunca yürümek, tırmanmak ve dalmak gerekiyordu.

Yüzü tamamen örten oksijen maskeleri taşıyan çocukların her birine, kendi hava tüplerini de taşıyan iki dalgıç eşlik etti.

Yolculuğun en zorlu kısmı, yolun tam ortasındaki çok dar bir geçit. Geçit o kadar dar ki, dalgıçların geçebilmek için oksijen tüplerini çıkartmaları gerekiyordu.

Buranın ötesindeki Galeri 3 diye adlandırılan nokta dalgıçların ileri donanım üssü haline getirildi.

Çocuklar buraya ulaştırıldığında biraz dinlenip, mağaranın ağzına doğru yürüyecek enerjiyi toplama şansını elde edebildi.

Yolculuğun ne kadar tehlikeli olduğu deneyimli Taylandlı bir dalgıcın Cuma günü hayatını kaybetmesiyle gözler önüne serilmişti. Saman Gunan, çocuklara malzeme götürmekten dönerken, oksijeninin tükenmesi üzerine ölmüştü.