Trump'tan Putin görüşmesi tweeti: Rusya ile olumlu sonuçlar yakın

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ABD Başkanı Donald Trump, Helsinki Zirvesi sonrası Rusya'nın 2016 Başkanlık Seçimleri'ne müdahale ettiğini düşünmediği şeklindeki açıklamasını geri çektikten bir gün sonra, çok yakında iki ülkeyi ilgilendiren olumlu sonuçların alınacağını söyledi.

ABD Başkanı Trump, Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarda, "İstihbarat servislerimizin üst düzey pek çok ismi, Helsinki'deki basın toplantısında gösterdiğim performansa bayıldı. Öncesindeki toplantıda Putin ve ben pek çok önemli konuyu ele aldık. İyi anlaştık ki bu da pek çok boks maçı görmek isteyen nefret dolu kişileri rahatsız etti. Büyük sonuçlar yakında!" dedi.

@realDonaldTrump tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin So many people at the higher ends of intelligence loved my press conference performance in Helsinki. Putin and I discussed many important subjects at our earlier meeting. We got along well which truly bothered many haters who wanted to see a boxing match. Big results will come! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 Temmuz 2018

Pazartesi günü gerçekleşen basın toplantısında Amerikan İstihbarat Servisi'nin (FBI) vardığı sonucun aksi yönünde sarfettiği sözler nedeniyle hem Demokratların hem Cumhuriyetçilerin eleştiri yağmuru altında olan Trump, Salı günü bu eleştirileri dindirme yoluna gitmişti.

ABD Başkanı, Salı günü yaptığı açıklamada, konuşması sırasında dilinin sürçtüğünü, Rusya'nın seçimlere müdahale etmemesi için bir neden görmediğini söylemek istediğini belirtti.

Trump Pazartesi günkü toplantıda ise Rusya'nın seçimlere müdahale ettiğine inanmak için bir neden olmadığını kaydetmişti.

'Rusya, Kuzey Kore konusunda yardım edecek'

Trump, Çarşamba günü Twitter'dan Rusya'nın Kuzey Kore'nin nükleer silahsızlandırılması konusunda yardım etmeyi kabul ettiğini de duyurdu:

"Rusya, ilişkilerimizin çok iyi olduğu ve sürecin işlediği Kuzey Kore konusunda yardımcı olmaya karar verdi. Aceleye gerek yok, yaptırımlar kalacak! Sürecin sonunda Kuzey Kore'yi büyük faydalar ve heyecan verici bir gelecek bekliyor!"

@realDonaldTrump tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin ....Russia has agreed to help with North Korea, where relationships with us are very good and the process is moving along. There is no rush, the sanctions remain! Big benefits and exciting future for North Korea at end of process! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 Temmuz 2018

Geçen ay, ABD Başkanı Donald Trump'la Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un, Singapur'da tarihi bir zirve gerçekleştirmişti. Zirvede Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması konusunda anlaşılmıştı.

Ancak o zamandan beri süreçte çok az ilerleme kaydedildi.

Geçen hafta Kuzey Kore, süreç için ABD'yi "gangster tarzı" taleplerde bulunmakla suçlamıştı.

Trump ise Salı günü yaptığı açıklamada, Pyongyang ile görüşmelerin iyi gittiğini söylemiş ve nükleer silahsızlandırma konusunda herhangi bir zaman ya da hız sınırının olmadığını söylemişti.

Kremlin geçen ay Rusya'nın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'u ülkeye davet ettiklerini ve Kim'in Eylül ayında bir ekonomik forum çerçevesinde ülkeye gelebileceğini açıklamıştı.