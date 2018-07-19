Almanya'da müzeden 100 kiloluk altın parayı çalan ailenin 77 evine el kondu

Telif hakkı AFP Image caption Çalınan altın para

Almanya polisi, ülkede 100 kiloluk dev bir altın paranın çalınması dahil mafya tarzı suçlar işlediği öne sürülen Lübnanlı bir aileye ait 77 eve el koydu.

Polisin baskınlarında üç kişi gözaltına alındı. Ama Mart 2017'de Berlin'deki Bode müzesinden çalınan ve 3,7 milyon euro değerinde olduğu belirtilen "Büyük Çınar Yaprağı" adlı 24 ayar altın para bulunamadı.

Altının eritilerek satılmış olabileceğinden endişe ediliyor.

Polisin el koyduğu ev ve bahçelerin değerinin 10 milyon euro olduğu belirtiliyor.

Alman savcılar, aile üyelerinin bu evleri soygun parasıyla aldıklarını düşünüyor.

Alman yasaları uyarınca Lübnanlı ailenin kimlikleri açıklanmadı. Resmi belgelerde ailenin adı sadece "R" olarak geçiyor.

Ülkede geçen yıl, kara para aklamayla mücadele için çıkarılan bir yasa kapsamında polis suç yoluyla elde edildiği düşünülen mülklere ev koyabiliyor.

Aşiret üyelerinin cinayet, şantaj, uyuşturucu ve insan kaçakçılığı yaptığı öne sürülüyor.