New York'ta 70 yıl sonra ilk defa köpekbalıkları saldırdı: 2 çocuk yaralandı

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New York'un Long Island sahil şeridinde 70 yıl sonra ilk defa iki çocuk köpekbalığı saldırısı sonucu yaralandı.

Çarşamba günü Fire Island körfezinde gerçekleşen iki farklı olayda 12 yaşındaki bir kız ve 13 yaşındaki bir erkek çocuk yaralandı.

'Büyük bir balığa ait olduğu' düşünülen bir diş erkek çocuğun bacağından çıkarıldı.

Dişin analiz edildiği belirtildi.

New York eyaletinde insanlara köpekbalığı saldırısı oldukça nadir görülüyor.

Image caption Lola Pollina

Lola Pollina adındaki genç kız, göğüs hizasındaki soğuk sularda durduğu sırada yüzgece benzer bir şey gördüğünü, sahile döndüğü sırada 'bacaklarının kanla kaplı olduğunu' fark ettiğini anlattı:

"Yanımda duran bir şey gördüm, bir acı hissettim, baktığımda da yüzgece benzettim. Hemen cankurtaranlara koştum, onlar da bacaklarımı bandajladı."

Olayların ardından baş cankurtadan Craig Amarando, ısırılan erkek çocuğunun korktuğunu ancak çok cesur davrandığını anlattı.

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Amarando, çocukların yaraların sarıldığını ve erkek çocuğunun bacağındaki yaranın içinden köpekbalığına ait bir dişin çıktığını anlattı.