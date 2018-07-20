İtalya'da ünlü gazeteciyi mahkemeye veren İçişleri Bakanı Salvini'ye Erdoğan benzetmesi

Telif hakkı Reuters Image caption İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini

İtalya'da İçişleri Bakanı Matteo Salvini, kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle ünlü bir gazeteciyi mahkemeye verince sosyal medyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a benzetildi.

Aşırı sağcı Lig partisinin lideri ve geçen ay kurulan koalisyon hükümetinin İçişleri Bakanı Matteo Salvini, göç karşıtı politikaları nedeniyle kendisini sert şekilde eleştiren gazeteci Roberto Saviano hakkında suç duyurusunda bulundu. Napoli mafyasıyla ilgili Gomorra kitabıyla da tanınan Roberto Saviano, İçişleri Bakanı'nı basın yoluyla karalamakla suçlanıyor.

Lig ve 5 Yıldız Hareketi partilerinin "değişim hükümeti" adıyla kurduğu koalisyonun Roman ve göçmen karşıtı politikalarını sık sık eleştiren Roberto Saviano, bu hafta başında Akdeniz'de bir sivil toplum kuruluşunun kurtarma operasyonunda bir kadın ve bir bebeğin cesedini bulması üzerine eleştirinin dozunu yükseltti. Saviano sosyal medyada yazdığı mesajda, hükümeti bu ölümlerden sorumlu tutarak "Katiller" ifadesini kullandı.

'Yeraltı dünyası bakanı'

Saviano, İtalyan limanlarının göçmenleri taşıyan sivil toplum kuruluşu teknelerine kapatılması kararının sorumlusu İçişleri Bakanı Salvini'ye de "Yeraltı Dünyası Bakanı" yakıştırması yaptı. Saviano, Salvini'ye "İkide bir 'baba' olduğunun altını çizen siz, bir baba olarak masum çocukların denizde öldüğünü görmekten ne kadar zevk alıyorsunuz? Yeraltı Dünyası Bakanı, ektiğiniz nefret tohumları sizi ezecektir" diye seslendi.

Telif hakkı EPA Image caption İçişleri Bakanı Salvini 18 Temmuz'da poltikaları nedeniyle protesto edildi.

Saviano'nun bu sözleri üzerine İçişleri Bakanı Salvini, gazeteciden şikayetçi oldu.

Salvini'nin, İçişleri Bakanlığı'na ait antetli bir kağıtla suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine sosyal medyada, Salvini'ye eleştiriler gelmeye başladı. Bazı sosyal medya kullanıcıları, "Salvini, İçişleri Bakanlığı antetli bir kağıtla Saviano'yu mahkemeye verdi. Parlamento üyesi olan bir bakan, bir gazeteciye karşı. Putin ve Erdoğan'a doğru bir değişim", "Salvini Erdoğan gibi", "Erdoğan'a öykünüyor" şeklinde mesajlar yazdı. Twitter'da "Saviano'nun yanındayım" etiketiyle gazeteciye destek mesajları geldi.

"Geri adım atmayacağım"

Roberto Saviano da suç duyurusunun ardından yeni bir açıklama yaparak "geri adım atmayacağını" söyledi. Saviano, çalıştığı La Repubblica verdiği mülakatta da İçişleri Bakanı'nı "Yeraltı Dünyası Bakanı" diye tanımlamayı sürdüreceğini söyledi.

La Repubblica'nın, "Bakanlığa ait antetli kağıtla suç suyurusunda bulunulması otoriter bir adım mı?" sorusuna Saviano, "Bu, Değişim Hükümeti'nin muhalefete tahammül edemediği ve muhalefetin zulme tabi tutulacağı anlamına geliyor" diye yanıt verdi.

Saviano, "Lig partisine ve hükümete karşı kolektif bir tepkiye ihtiyaç duyulduğunu düşünüyor musunuz?" sorusunu ise şöyle cevapladı:

"Kolektif tepki, beni savunmak için gerekli değil. Saviano, diğerlerini eğitmek için hedef alınıyor. Bu, tüm entelektüellere verilen bir mesajdır. Bu arada, entelektüeller az sayıdaki istisna dışında pozisyon almıyorlar... Ama bugün hukukun üstünlüğü saldırı altında. Önce göçmenler, sonra Romanlar, sonra ise sıra ifade özgülüğüne gelecek. Verilmek istenen mesaj şu: Özgürlükler yalnızca elitleri ilgilendiren şeylerdir. Halkın umrunda mı? Erdoğan'ın Türkiye'de yaptığı da bu. Bizim de başımıza gelebilir."