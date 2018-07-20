Gerçek 'Günaydın Vietnam!' DJ'i Adrian Cronauer hayatını kaybetti

Telif hakkı Getty Images Image caption Hava Kuvvetleri'nde çavuş olan Cronauer filmden önce hayatının büyük bölümünü yayıncılıkla geçirdi.

Robin Williams'ın 1987'de gösterime giren ünlü filmi "Good Morning, Vietnam-Günaydın Vietnam"a ilham veren Adrian Cronauer 79 yaşında, Virginia eyaletinde hayatını kaybetti.

Cronauer de Williams'ın oynadığı karakter gibi 1965 ve 1966 yıllarında Saygon'da radyo sunuculuğu yaptığı dönemde, programını "Günaydıııınnn Vietnammm" diyerek açması ve savaş sırasında askerlerin moralini yüksek tutmak için rock'n roll şarkıları çalmasıyla biliniyordu.

Ancak Cronauer'in hikayesinin Hollywood versiyonu gerçek yaşamından çok farklıydı.

Telif hakkı Getty Images Image caption Williams, filmdeki rolüyle En İyi Erkek Oyuncu Oskar'ına aday gösterildi, ancak Michael Douglas'a kaybetti.

Hayatı boyunca yayıncılık meraklısı olan Cronauer, 12 yaşındayken bir çocuk programı yaptı.

Üniversite radyosunda da çalışan Cronauer, ABD hava kuvvetlerine katıldıktan sonra ilk olarak Girit'te görev aldı.

'Günaydııın Vietnam!'

Burada bir buçuk yıl görev yapan Cronauer kendi markasına dönüştürdüğü program açılışını ilk olarak "Günaydın, İraklion" diye yaptı ve "Günaydın" deyişi giderek uzadı.

Vietnam'a gönüllü giden Cronauer ilk olarak buradaki Silahlı Kuvvetler Radyosu'nda haber müdürlüğü yaptı.

Sabah programı sunucusunun ayrılmasından sonra, Günaydııııın Vietnam! diyerek açtığı radyo şovuna başladı.

Telif hakkı Getty Images Image caption Cronauer, Hollywood versiyonundaki gibi bir aşk hikayesi yaşamadığını söyledi.

Ancak Cronauer'in neşeli program açılışı, kötü günler geçiren askerlerin pek hoşuna gitmiyordu ve Cronauer 2008'deki bir Vietnam Gazileri Konferansı'nda program açılışını duyan bir askerin bir keresinde tüfeğini alıp radyoya ateş ettiğini öğrendi.

Cronauer, askeri radyoda onaylı geleneksel şarkıları bir kenara bırakmış ve askerlere Righteous Brothers, Tom Jones ve Beatles'ın şarkılarını dinletmişti.

Telif hakkı Getty Images

Ancak Cronauer, gerçekte Williams'ın oynadığı gibi aykırı bir karakter değildi.

Robin Williamss Rolling Stones dergisine verdiği bir söyleşide "Gerçekte öyle aykırı bir şey yapmamıştı. Saygon'daki bombardımana tanık olmuştu. Haberini yapmak istemişti, ancak izin vermediler. Sisteme karşı çıkmadı. Çünkü bu divan-ı harpte yargılanmak demekti" diye konuşmutu.

Croaneuer de "Çok fazla Hollywood abartısı ve hatta hayalgücü vardı "demişti.

Filmdeki karakter gibi göreve olmadığında Vietnamlılara İngilizce öğretiyordu. Ama jipi mayına çarpmadı ve Kuzey Vietnamlılar'dan kurtulmaya çalışırken, ormanda yolunu kaybetmedi.

1980'de evlenip, New York'a taşındı ve burada iletişim dalında master eğitimi gördü ve radyo ve televizyonlarda seslendirme işleri yaptı.

Telif hakkı Getty Images

Vietnam'daki bir silah arkadaşıyla birlikte yazdıkları senaryo, Vietnam gibi acılı ve kamuoyunu bölen bir konuda film yapmak istemeyen Hollywood'un ilgisini çekmedi.

Sonunda senaryo Robin Williams'ın eline geçti ve film yapılması kararı alındı.

Williams'ın çıkışı

Robin Williams'ı bir yıldız haline getiren ve Oscar adayı olmasını sağlayan film çekilirken, Williams'ın etkilenmemesi için Croanuer sete alınmadı.

Cronauer Robin Williams ile tanışmasını "Filmin New York'ta galası yapıldığında Robin ile el sıkıştık ve Robin 'Nihayet tanıştığımıza memnum oldum' dedi, ben de"Ben de benimle niyahet tanıştığıma memnum oldum" diye anlatmıştı.

Gerçek Cronauer, siyasi anlamda da 'düzen karşıtı' değildi ve kendisini "yaşam boyu, parti üyesi Cumhuretçi" diye tanımlıyordu.

Hatta 1992'de baba George Bush'un bir reklam filminde oynadı.

Savunma Bakanı'ndan İstisnai Kamu Hizmeti Ödülü aldı.

Son yıllarını ize Troutville, Virginia'da geçirdi ve 79 yaşında hayatını kaybetti.