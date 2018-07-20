İsrail Gazze Şeridi'ni vurdu: En az 4 Filistinli öldü

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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nden askerlerini hedef alan bir saldırıya karşılık olarak 8 hedefin vurulduğunu açıkladı.

Ordu açıklamasında, sınırdaki bir protesto sırasında askerlerine keskin nişancı ateşi açıldığı ve buna "hava kuvvetleri ve tanklar aracılığıyla karşılık verildiği" kaydedildi.

Aynı açıklamada İsrail tarafını hedef alan 3 roketten ikisinin hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirdiği belirtildi.

Gazze Şeridi'nin sağlık bakanlığı yetkilileri, Han Yunus'ta iki, Refah'ta ise bir Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bakanlık, gün içinde sınır bölgesinde yaşanan protestolar sırasında da bir Filistinlinin vurularak öldürüldüğünü açıkladı.

Hamas'ın askeri kanadı İsrail saldırılarında ölen 4 kişinin savaşçıları olduğunu doğruladı.

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BM'den çatışmaları 'hemen' durdurun mesajı

AFP haber ajansının muhabirleri, bölgede Cuma akşam üzeri başlayan İsrail saldırısının havanın kararması sonrası da devam ettiğini aktarıyor.

İsrail medyasında, Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ordu yetkilileri ile bir araya geldiğine ilişkin haberler de yer alıyor.

Birleşmiş Milletler'in Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov ise yayımladığı açıklamada, "Gazze'deki herkesin bir uçurumun kenarından bir adım geri atması gerekiyor. Gelecek hafta değil. Yarın değil. HEMEN!." mesajını verdi.

AFP haber ajansı 30 Mart'ta yeniden yükselişe geçen bölgedeki protestolarda en az 149 Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurdu.