Film gibi bir soygunla çalınan Rubens ve Renoir tabloları bulundu

Telif hakkı Twitter

İtalya'da geçen yıl alengirli bir senaryoyla çalınan, milyonlarca euro değerindeki Rubens ve Renoir tabloları ele geçirildi.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre kuzeydeki Monza kentinde Nisan 2017'de yapılan soygunda bir çete, iki galeri sahibini dolandırarak tabloları çaldı.

Kendisini İsrail diplomatı-haham Samuel Abraham Lewy Graham olarak tanıtan bir soyguncu, iki galericiyle irtibata geçerek Pierre-August Renoir'ın "Kutsal Aile" tablosu ile Peter Paul Rubens'in "Çimendeki Kızlar" tablosunu satın almak istediğini söyledi.

Sahte haham, galeri sahiplerinin ikisine toplam 9-10 milyon euro değer biçtikleri bu tablolara 26 milyon euro ödemeyi teklif etti.

Diplomat ve haham kılığındaki soyguncu, senaryoya "resmiyet" ve inandırıcılık katmak için galeri sahiplerini Arnavutluk Fahri Konsolosluğu diye tanıttığı bir adrese davet etti.

Fakat aslında bu adres, soygun çetesine dahil olan iki emlakçının ayarladığı, Arnavutluk Fahri Konsolosluğu'nun alt katındaki kiralık bir daireydi.

Kutular değiştirildi

Galeri sahipleri tabloları bu adrese kutular içinde ve iki koruma eşliğinde getirdi.

Sahte haham ve ekibi tabloların içine konulduğu kutuların benzerini önceden hazır etmişlerdi.

Ekibin bir kısmı galeri sahiplerini oyalarken diğerleri boş kutuları dolularıyla değiştirerek arabalarına yerleştirdi ve kayıplara karıştı.

Dolandırıldıklarını geç de olsa anlayan galeri sahiplerinin şikayeti üzerine açılan soruşturmada sonunda bir ihbar sayesinde tablolar henüz karaborsada satışa çıkarılmadan ele geçirildi.

Torino kenti yakınlarında bir depoda bulunan tablolar, İtalyan carabinieri (jandarma) gücünün Kültür Mirasını Koruma birimi tarafından dün düzenlenen basın toplantısıyla sergilendi.

Tabloların orijinal olup olmadıkları ve değerleri belirlendikten sonra galeri sahiplerine teslim edileceği açıklandı.

Kendisini diplomat-haham olarak tanıtan Hırvat Nenad Jovanovic ile 4 İtalyan işbirlikçisi gözaltına alındı.

Soyguna karıştıkları iddiasıyla 3 kişi hakkında da soruşturma yürütülüyor.