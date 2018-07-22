Avusturya ehliyet sınavında Türkçe seçeneğini kaldırdı

Telif hakkı Getty Images Image caption Sürücü adayları sınava İngilizce, Hırvatça ve Slovence girebilecek.

Avusturya'da göçmen karşıtı aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin denetimindeki Ulaştırma Bakanlığı, ülkede yaşayan Türkleri Almanca öğrenmeye teşvik etmek için ehliyet sınavınının teori aşamasında Türkçe seçeneğini kaldırdı.

Türkçe ülkede en çok konuşulan ikinci dil.

İngilizce, Hırvatça ve Slovence konuşanlar, bu dillerde sınava girmeye devam edebilecek.

Ulaştırma Bakanı Norbert Hofer, kararın tasarruf için alındığını söyledi, "Her ilave dil için beş haneli rakamları izah etmenin mümkün olmayacağını" söyledi.

Ancak bakan kararın aynı zamanda Almanca öğrenmeyi teşvik etmeyi amaçladığını belirtti.

Geçen yılki seçimlerin ardından koalisyon hükümetinde bazı kilit bakanlık ve daireler Özgürlük Partisi'ne verildi.

Avusturya, Batı Avrupa'da aşırıcı sağcıların iktidarda olduğu tek ülke. Özgürlük Partisi hükümette muhafazakar Halk Partisi ile ortaklık yapıyor.

Sınavlarda Türkçe seçeneğinin kaldırılması Türkiye ile Avusturya arasındaki ilişkilerin gerginleştiği bir döneme rastladı.

Avusturya Başbakanı Türkiye ile AB üyelik müzakerelerinin zaman kaydebilmeden kesilmesini istiyor.