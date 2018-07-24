Yunanistan'da yangın: 'Denize kaçarak kurtulduk'

Yunanistan'daki orman yangılarında ölü sayısının 50'ye ulaşabileceğinden endişe ediliyor.

Uluslararası Kızılhaç Örgütü, yangınların çıkış noktası olarak gösterilen deniz kıyısındaki Mati köyünde bir villanın bahçesinde 26 cesede ulaşıldığını açıkladı.

Bu açıklamadan önce, Yunan hükümeti ölü sayısının 24 olduğunu söylemişti. Yunanistan hükümeti, yangınlarda 104 kişinin de yaralandığını açıkladı. 16'sı çocuk olan yaralılardan 11'inin durumları ağır.

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Dimitris Canakopoulos, hayatını kaybedenlerin çoğunun Atina'nın 40 kilometre kuzeydoğusundaki sahil beldesi Mati'den olduklarını söyledi.

Kurtulanlar kendilerini denize atarak alevlerden kaçablidiklerini söyledi.

Atina ve çevresini kapsayan Attiki bölgesinde olağanüstü hal ilan edildi.