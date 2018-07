Rus Babçenko'ya sahte suikast olayı: Gerçekte neler yaşandı?

"Bana bir kara liste olduğunu ve suikastı finanse etmeye istekli insanlar olduğunu söylediler."

Peki, sen ne dedin?

"Tabii ki kabul ettim. Böyle bir isteği reddederseniz, büyük ihtimalle ölürsünüz."

Güleryüzlü, sarı sakallı, sözde katil Oleksiy Tsymbailuk, arabada yanımda oturuyor.

Eski bir Ortodoks rahip olan Tsymbaliuk, Ukraynalı güvenlik güçlerinin bir cinayeti önlemek için sahnelediklerini söylediği olağanüstü hikayenin başlangıç noktası olmaya çok uzak biri aslında. Ukraynalılar, kurguladıkları tezgahla, Rusya'nın siyasi muhaliflerin suikastında oynandığı rolü ifşa etmeye çalıştığını söylüyor.

Oleksiy Tsymbaliuk el sıkıştığımız sırada kahkaha atarak "Arkady Babçenko'nun suikastçısı benim" diyor.

Image caption Oleksiy Tsymbaliuk

Mayıs ayının sonlarında, Rus gazeteci Arkady Babçenko'nun suikaste kurban gittiği duyurulmuştu.

Babçenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açık bir bir muhalifiydi ve bu nedenle Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir kan gölünün içinde yüzüstü yatarken bulunması çok da büyük bir sürpriz olmadı.

Sergey ve Yulia Skripal'in İngiltere'de zehirlenmesi hala insanların aklındaki tazeliğini koruyordu ve vaka çabucak Rusya'nın bir başka saldırganlığı olarak görüldü.

Saatler içinde konu BM Güvenlik Konseyi'nin önüne geldi.

Ancak hiçbir şey göründüğü gibi değildi.

Arkady Babçenko "öldükten" 20 saat sonra bir basın toplantısında ortaya çıktı, yorgun, mahcup ve kesinlikle hayattaydı.

Telif hakkı Getty Images Image caption Arkady Babçenko, sahte suikastından kısa süre sonra

Cinayet tamamen Ukrayna istihbarat servisi SBU tarafından, Rusya'nın siyasi cinayetlerdeki rolünü ifşa etme gerekçesiyle tartışmalı bir şekilde sahneye konmuştu.

BBC'nin Panorama ve Our World, programları bu sahte cinayetin nasıl ve neden tezgahlandığına dair şu ana kadarki en kapsamlı kanıtları toparladı.

Suikastçı

Oleksiy Tsymbaliuk olmasaydı, Arkady Babçenko çok büyük ihtimalle ölmüş olacaktı.

Tsymbaliuk'un Facebook profiline bakıldığında, hareketli bir hayat gözler önüne seriliyor.

Ortodoks rahibiyken giydiği altın renkli cüppelerle fotoğrafları var.

Diğer fotoğraflarında, sağcı gruplarla birlikte Doğu Ukrayna'da gönüllü savaştığı sırada giydiği askeri kıyafetler ve silahlarla görülüyor.

Son dört yıldır bölgede gönüllüler ve düzenli ordunun bir karışımı, Rusya destekli isyancı güçlerle savaşıyor.

Image caption Oleksiy Tsymbaliuk

Nisan ayının başlarında, Doğu Ukrayna'dan eski bir tanıdığı, silah imalatçısı Borys Herman, Tsymbaliuk'a yaklaştı.

"Herman, çoğu Rus vatandaşı bazı kişileri öldürmemi istedi. Ukrayna'ya karşı çalıştıklarını, düşman olduklarını ve işlerinin bitirilmesi gerektiğini söyledi. Bir grup insanın da bunun yapılması için bütçe ayırdığını anlattı."

Tsymbaliuk gülerek "Tabii ki kabul ettim" diyor

Telif hakkı Reuters Image caption Borys Herman

Tsymbaliuk, Borys Herman'ın kolayca yönlendirebileceğini düşündüğünden kendisini seçtiğini düşünüyor. Çok geçmeden de ilk hedefi hakkında bilgileri almış.

Aslında, Tsymbaliuk derhal Ukrayna istihbaratı SBU ile temas kurdu.

SBU Başkanı Vasyl Hrytsak "Bilgiyi alır almaz Tsymbaliuk'la çalışmaya başladık" diyor.

Hrystak, SBU'nun Herman'ın faaliyetlerinden haberder olduğunu ve Ukrayna'daki Rusya yanlısı faaliyetler verilen bütçeyi gelişinde bir kanal olarak gördüklerini söylüyor.

Hrystak, "Tsymbaliuk'a böyle bir durumda nasıl davranması gerektiğini ve suçla ilgili daha fazla bilgi edinmek için neler yapabileceğini anlattık" diye konuşuyor.

Depozito

O andan itibaren Tysmbaliuk, Herman'la tüm temaslarını kayıt altına almaya başladı.

Tsymbaliuk gülerek "Fiyatı 30 bin dolar olarak belirledim, Herman ise kendisinin de bira içmem için 10 bin dolar daha vereceğini söyledi" diyor.

Paranın ilk taksitini, bir alışveriş merkezinin dışında park ettiği aracında almış. SBU'daki bağlantılarının rehberliğiyle görüşmeyi gizli kamerayla görüntülemiş.

Kamuoyuna açıklanan görüntülerde, iki erkek sesi paranın nasıl sayılması gerektiğini konuşuyor.

İlk taksitin ödenmesinin ardından, SBU suikastın hedefindeki Arkady Babçenko'yla temas kurup, cinayetin sahnelenmesi planları yapmaya başladı.

SBU Başkanı Hrystak "Ukrayna'da bazı birimler olduğuna dair bilgiler aldık. Babçenko da diğer suikastlar için bir testti" diyor.

Vasyl Hrytsak

"Sadece bu suçu sahneleyerek, varlığını bildiğimiz kara listeye ulaşabilirdik. Bu korkunç suçun hazırlanması ve emredilmesinde kimlerin rol oynadığı hakkında daha çok şeyl öğrenmeliydik."

Hedef

Arkadi Babçenko ve SBU arasında vakit geçirmeden bir görüşme ayarlandı. Görüşmede kendisine belgeler verildi ve Herman ile Tsymbaliuk'un konuşmalarının kayıtları dinletildi.

Bu noktada, Rus gazetecinin hikayesine ve neden bazı insanların ölmesini istiyor olabileceğini daha derinlemesine incelemek gerekiyor.

Babçenko 1990'lu yıllarda Rus Ordusu'nda görev yapıyordu. Çeçenistan'da savaştı ve daha sonra Gürcistan ve Ukrayna'da savaş muhabirliği yaptı.

Arkady Babçenko tahrip edilmiş bir Gürcü tankının önünde. Güney Osetya, 2008 - (Getty Images)

Rusya'nın Doğu Ukrayna'daki müdahalesini ve Kırım'ın yasadışı ilhakını ilk elden gören Babçenko'nun haberlerinde Vladimir Putin'e yönelik eleştiriler daha da yoğunlaştı.

Babçenko "Putin bir gaspçı. Tamamen kendi dünyasında yaşayan küçük bir diktatör. Tüm Rus topraklarını ele geçirip, Napolyon gibi olmak istiyor" diyor.

Putin'in yemin töreni , Mayıs 2018 - (Reuters)

2017 başlarında, Babçenko'nun görüşleri ve sosyal medyadaki paylaşımları birçok düşman edinmesine ve ölüm tehditleri almasına neden oldu.

Ailesiyle birlikte Rusya'dan kaçtı. Önce Çek Cumhuriyeti'ne ve İsrail'e, sonunda da Ukrayna'ya gitti.

Moskova'dan eski bir arkadaşı, kendisi gibi sürgüne giden Aider Muzhdabaev, Kırım televizyon kanalı ATR'deki bir programı sunmasını teklif etti.

Aider Muzhdabaev

Muzhdabaev kanalın stüdyosunda bana "Babçenko Dünya Kupası'nın boykot edilmesi çağrısında bulunuyordu. Rusya'ya daha fazla ambago konulmasını istiyor ve Putin'in terörist devletiyle müzakere etmenin imkansız olduğunu yazıyordu." dedi.

"Sürüngenleri yakalamak"

Mayıs başlarında bir akşam vakti, SBU ajanlarından suikast planıyla ilgili bilgi alan Babçenko, evine, eşi Olga'ya döndü. Hemen buzdolabına gidip, eşine sert bir içki koydu.

Olga bu söyleşi için kiraladığımız bir güvenli evde "İçmeden önce döndüm ve ona 'Ne oldu? Anlat bana dedim' diyor."

Olga Babçenko

Yumuşak bir ifadeyle, kocasının nasıl kendisine yönelik tehdidi ve SBU'nun suikasti nasıl sahnelemeyi planladığını anlattığını aktarıyor.

"Kurtulmak istiyordum. Çocuğumu ve kocamı alıp uzaklara kaçmak istiyordum. Neresi olacağını bilmiyordum. Belki çöldeki bir ada olabilirdi. 'Ne yapacağız?' diye sordum, Arkady hiç tereddüttüz kararını verdiğini söyledi, 'Bu sürüngenleri yakalayacağız' dedi."

Sonraki birkaç hafta, sahte suikast hazırlanırken Babçenko dikkat çekmemeye çalıştı. Bir noktada, dairesinde kalışını meşru göstermek için ayağını incittiğini söyledi.

Daha sonra, 29 Mayıs'ta özel operasyonun başlaması için herşey hazır oldu.

Sahte suikast

Oleksiy Tsymbaliuk:

"Aslında herşey çok basitti, gerçekten anlatacak özel bir şey yok. Çorbamı bitirdim, taksiye bindim ve Babçenko'yu öldürmeye gittim."

Arkady Babçenko:

"Sanki çok kan kaybetmişim gibi göstermek için yüzüme gölgeler yapacak bir makyajcımız vardı. Dudaklarım lekelerle doluydu. Daha sonra ağzıma domuz kanı döktüler.

"Sonda, vurulmuş takliti yaptığımda, dizlerimin üzerine düştüm ve kanın saçılması için biraz öksürdüm. Makyajcı 'Üzgünüm, ama bunu yapmalıyız' diyerek burnuma kan pıhtıları yaptı.'

"Ben de 'Devam et - senin işin bu. Senin işin bu, benimki de burada yatmak' dedim.

Olga Babçenko:

"Benim işe karışmamak ve mümkün olduğunca doğru biçimde oynamaktı.

"Mümkün olduğunca doğal görünmesi için nasıl davranmam gerektiğini düşünüyordum."

Oleksiy Tsymbaliuk:

"Kapıyı açtığımda ne mi gördüm? Kan gölünün içinde yatan bir insan vardı. Herşey çok geçek görünüyordu. Makyajcılar çok iyi bir iş çıkatmıştı. blood. Everything looked very real. The make-up people did a great job.

"Bir an, 'Bu gerçek olsaydı korkunç olurdu' dedim. Sonra da kendisine uzun ömürler diledim."

Arkady Babçenko:

"Ben de 'Güldürme beni çünkü ben ölüyüm' dedim. Kurumuş kanda çatlak yapabilirdi" diye yanıt verdi.

Tsymbaliuk apartman dairesini tek etti. Olga polisi ve ambulansı aradı.

Babçenko'nun 'cesedi' taşındı ve yakın arkadaşları yasını tutmaya başladı.

Olga Babçenko:

"İlk olarak Aider [Muzhdabaev] geldi. Gözlerinin önünde annesi öldürülmüş bir çocuk gibi ağladığını hatırladıkça üzülüyorum.

"Hiç bu kadar ağlayan bir erkek görmemiştim. Feryat edip durdu.

"Her şeyi anlatmak istedim ama yapamayacağımı biliyordum. Tüm operasyonun en zor kısmı buydu."

İzlendiklerinden kaygı duyan ambulans görevlileri, Babçenko'yu tedavi ediyormuş gibi yaptı.

Ambulans geldi, öldüğü tespit edildi ve morga götürüldü.

Babçenko'nun "ölümüne" dair ayrıntılar kısa süre içinde polis sözcüsü tarafından doğrulandı ve kan gölü içinde yüzüstü yatarken çekilmiş fotoğrafı sosyla medyaya sızdırıldı.

Arkadi Babçenko'nın sahde suikastinde olay yeri - (Ukrayna İstihbarat Servisi )

Babçenko'nun arkadaşı ve patronu Aider Muzhdabaev , apartmanın dışına çıkıp binanın önünde toplanan gazetecilere bilgi verdi ve "Gazetecilik için büyük bir kayıp. Çünkü Rusya hakkındaki gerçeğin tümünü yazan birkaç kişiyden biriydi ve bu yüzden öldürüldü" dedi.

Babçenko'nun evinin dışı - (Reuters)

Muzhdabaev ayrıca "Rusya Federasyonu'nun emirleri doğrultusunda bu doğrudan, planlı terörist eylemin yapıldığı açık" diye de eklemişti.

Morg

Babçenko, morgdaki taşın üzerine oturu ve hayata geri döndü.

Arkady Babçenko:

"Hayatımın en garip iki-üç saatiydi. Morgda Gandhi gibi bir çarşafa sarılmış halde oturuyordum. Sigara içiyor ve televizyonda ne harika bir insan olduğumla ilgili haberler izliyordum."

"Yan odada bir adli tıp görevlisi testereyle bir kafatasını açıp, otopsi yapıyordu."

Olga Babçenko:

"Bu noktada ona özeniyordum, çünkü kimseyle konuşması gerekmiyordu.

"Huzurlu bir yerde olduğunu düşünüyordu ve ben bu acının ortasında kalakalmıştım, çünkü herkes bana odaklanıyordu."

Babçenko'nun ölüm haberi tez duyuldu.

Saatler içinde, New York'ta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde 'cinayetten' bahsedildi. İngiltere'nin de aralarında bulunduğu ülkeler, kaygılarını dile getiren açıklamalar yayımladılar.

Arkady Babçenko'yu ananlar - (EPA)

Ukrayna Başbakanı Volodymyr Grosyman bir adım daha ileri gidip, Rusya'yı suçladı.

Facebook'taki açıklamasında "Rusya'nın totaliter devlet aygıtının dürüstlüğünü ve ilkeli duruşunu affetmediğinden eminim" yazdı.

Ödeme

Bu arada, 'tetikçi' "hitman" Tsymbaliuk Herman'a işin bittiğini söylüyordu.

Rus gazeteciyi lakabıyla andıkları bir telefon mesajı yolladı.

"Solucan ezildi. Haberlere bak" yazdım diyor.

Birkaç saat sonra Herman, çok içtiğini ve akşamda kalma olduğunu söylüyor. Ertesi gün buluşmak üzere sözleştiler.

Buluşma gerçekleşmeden önce güvenlik güçleri devreye girdi.

SBU Başkanı Vasyl Hrystak "Olayların gelişmesi için, daha uzun beklemeyi planlamıştık. Ertesi gün Borys Herman'ın suikast için vermeyi vaat ettikleri paranın geri kalanını ödemesi gerekiyordu. Ancak artık olay çok karışmıştı ve devreye girmek zorundaydık" diyor.

Borys Herman'ın gözaltına alınması - (Ukrayna İstihbarat Servisi /Getty Images)

Herman'ın İtalya'ya bir uçak bileti satın aldığı öğrenildiğinde SBU ajanları tarafından gözaltına alındı.

Oyun bitmişti.

İfşa

30 Mayıs'ta saat 17.00'de Babçenko SBU merkezindeki kalabalık bir basın toplantısıyla kamuoyunun önüne çıkartıldı.

Babçenko'nun basın toplantısı , 30 Mayıs 2018 - (Getty Images)

Vasyl Hrystak, gazetecilerin hayret dolu bakışları altında, her şeyin sahnelendiğini açıkladı.

Babçenko, duygusal bir havayla mikrofonu eline aldı ve "İş arkadaşlarımı gömmmek zorunda kaldım. Dostlarımı gömmek zorunda kaldım. Kendi dostunuzu gömdüğünüzde hissettiğiniz o duyguyu bilirim. Ama başka bir yolu yoktu" dedi.

Babçenko'nun duygu dolu basın toplantısı - (Reuters)

Babçenko'nun çalıştığı televizyon kanalındaki iş arkadaşlarının, ağızları açık bir şekilde, sevinçten havaya sıçrayarak basın toplantısını izlemelerini gösteren cep teleuonu görüntüleri var.

Aider Muzdabhev "Dışarı koştum ve çimin üzerine yattım. Bir buçuk saat kadar yadıp, gökyüzünü izledim. Çok iyi hissediyordum" diyor.

Arkaday Babçenko'nun ortaya çıkmasına sevinen ATR kanalı çalışanları.

Çok sayıda Ukraynalı, olanları bir "zafer " olarak görüyordu. Babçenko'nun hayatı kurtarılmıştı.

Arkady Babçenko iş arkadaşlarıyla buluştuğunda. - (Getty Images)

Ancak herkes bu kadar iyimser değil.

Özellikle de olanları ülke dışından izleyenler için bu iyi bir haber değildi.

Ukrayna uzmanı Michael Bociurkiw, "Çocuksu bir şeydi. Bence Ukrayna için bir felaketti" diyor.

Michael Bociurkiw

Bociurkiw "Birçok kişi bunu Ukrayna'nın, Rusya gibi insanları bir şeylere ikna etmek için sahte haber kullandı gibi gördü" diye ekliyor.

Kara liste

Peki, Ukrayna'nın tüm bu olup bitenden çıkarı neydi? Ve bu kadar ileri gitmek neden gerekliydi?

Vasyl Hrystak "Sadece Arkady Babçenko'nun hayatını kurtarmışsak bile başarıdır. Ama bu operasyon sayesinde 47 kişilik bir kara liste ele geçirdik, gazeteciler, geçmişteki ve şimdiki eylemciler, Rusya Federasyonu vatandaşları. Rus özel güçlerinin topraklarımızdaki faaliyetleri hakkında bilgi edindik" diyor.

SBU'ya göre bu liste, sahte suikastın bir gün ardından gözaltına alınan Borys Herman'ın telefonunda bulundu.

SBU, Babçenko'nın sahte suikastinden sonra listenin Rusya'daki bağlantısı tarafından Herman'a gönderildiğini ve böylece yaptıkları sahteciliği meşru kıldığını savunuyor.

Listedeki ilk isim de Babçenko'nun patronu Aider Mushdabaev. Mushadaev kendisine önerilen 24 saat polis korumasını derhal kabul etti.

Ancak meseleye daha şüpheli bakanlar da var. Listedekilerin önemli bir kısmının, Rusya'yla pek işleri olmayan Ukraynalı gazeteciler olmasına dikkat çekiyorlar.

Sonia Koshkin

Sonia Koshkin, önerilen korumayı reddedenlerden. 47 kişilik kara listenin de, suikast gibi sahte olduğunu düşünüyor ve kendisininki de dahil 17 ismin, 30 Rusya bağlantılı isme Ukrayna istihbaratı tarafından eklendiğini düşünüyor.

"Başlıca amaçları korkutmaktı. Çünkü bir insan korkarsa, davranışı değişir. Gergin olurlar ve ne röportaj yapacaklarını ya da Facebook'ta ne paylaşacaklarını düşünmezler. Sadece nasıl hayatta kalacaklarını ve güvenliklerini düşünürler" diyor.

"Peki, neler oluyor?" diye sorduğumda ise "Bence bu hikaye hiçbir yere varmayacak. Sadece insanları korkutmak için yapılan bir şey" yanıtını veriyor.

SBU ise yayınladıkları listenin orijinal liste olduğunu savunuyor.

Rus bağlantısı

Ukrayna, Rus güvenlik güçleriyle bağlantının, Vyaçeslav Pivovarnik adlı bir adam üzerinden ifşa edildiğini söylüyor.

SBU'ya göre şu anda Rusya'da yaşayan Utrayna vatandaşı, önemli bir oyuncu. Ölüm emirlerini, kara listeyi ve parayı Borys Herman'a sağlayan isim.

Vyacheslav Pivovarnik - (Vyacheslav Pivovarnik'in sosyal medya hesabından)

15 Haziran'da Pivovarnik'e gıyabında suçlama yöneltildiği duyuruldu. BBC, Pivovarnik'in bu iddialara cevap vermesini istese de, kendisine ulaşamadı.

SBU bana, Babçenko'nun sahte cinayetin ertesi sabahı, "tetikçi" Tsymbaliuk'un mesajlaşma programı Signal'da son ödemeyle ilgili aşağıdakilerin yazıldığını söyledi.

Vyaçeslav Pivovarnik:

"Merhaba alkolik. [Herman'ın içki alışkanlığına atıfla]."

Borys Herman:

"Merhaba, kilise [Tsymbaliuk'un geçmişte ortodoks rahip olmasına atıfla ] ikinci bir ödeme istiyor, ama bende para yok""

Vyaçezlav Pivovarnik:

"Kaç para?"

Borys Herman:

"15 [kalan 15 bin dolarlık ödemeye atıfla]"

Şimdiye dek hiçbir gazeteci Pivovarnik'e ulaşamadı ve dikkatler aracı olduğu iddia edilen Borys Herman'a yoğunlaştı.

Kayıtlar ve mesajlar nedeniyle Herman, Tsymbaliuk ve Pivovarnik'le beraber komplo kurduğu suçlamasını reddetmedi.

Savunması ise, her şeyin aslında bir oyun olduğu ve kendisinin de Ukrayna istihbaratı için çalıştığıydı.

Eski bir rahip olduğu ve cinayet işleyemediği için özellikle Tsymbaliuk'u tetikçi olarak seçtiğini iddia etti.

Borys Herman mahkemede - (EPA)

Herman Kiev'de mahkemeye çıktığında, Arkady Babçenko'yu öldürmek istemediğine neden inanmam gerektiğini sordum.

"Çünkü bir aptal değilim. Niye böyle bir şeye ihtiyaç duyayım. Benim durumumdayken böyle aptalca bir şeyi neden yapayım. Benim işim kara listeyi ele geçirmek ve olanları gerçekmiş gibi göstermekti" diyerek yanıt verdi.

Şu ana dek tekrar tekrar denememe karşın, kendisi de avukatı da Ukrayna istihbaratına çalıştığına dair sağlam bir kanıt sunamadı.

Pivovarnik Rusya'dayken, soruşturmanın Rusya bağlantısı hiç tamamen gün ışığına çıkmayacakmış gibi görünüyor.

Rusya'nın tepkisi

BBC, Moskova'nın Babçenko vakasının Ukrayna'da ele alınış biçimine tepkisini öğrenmek için Rus hükümetin başvurdu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, "İlk hissetiğim, bunun büyülü bir şey olduğunu düşünmek ve hayatta olduğuna sevinmekti. Ama sonra bir başka hisse kapıldım. Ukraynalı yetkililer ne yaptıklarının farkında mıydı? Çünkü artık kimse, gelecekteki vakalarda Ukrayna ve Ukrayna hükümetine güvenmeyecek" dedi.

Kiev'deki Babçenko ve diğer Rus muhaliflerinin hedefte olduğu korkularını da sordum.

Zakharova "Bu bir komedi. Tamamen saçmalık. Rusya'nın bir devlet olarak Arkady Babçenko'yla işi yok. Özgür bir dünyada özgür bir adam. Ne isterse onu yapabilir" yanıtını verdi.

Rus Dışişleri Bakanlığı Söscüsü Maria Zakharova - (Getty Images)

Olayın ardından

Sahte cinayete doğrudan karışanlar için artık hiçbir şey aynı olmayacak.

Tetikçi Tsymbaliuk yaşananlardan en az etkilenen gibi görünüyor.

Birlikte Kiev'de arabayla dolaşırken, yaşadıkları hakkında bir kitap yazmayı düşündüğünü söyledi.

Oleksiy Tsymbaliuk

"Ülkemizdeki savaş bitmedi. Hayatımda hiçbir şey değişmeyecek. Savaşa geri döneceğim. Yaşamak, çalışmak, dövüşmek için" diyor.

Arkady ve Olga Babçenko ise, artık asla Ukrayna'da kendilerini güvende hissetmeyebilir.

Olga "Kaygılıyım. Güvende hissetmiyorum. Şu anda evet, güvenli bir yerdeyiz ama güvende hissetmiyorum. Bir gün koruma alanının dışına çıkmak gerekebilir. Gelecekte ne olacak bilmiyoruz" diyor.

Arkady Babçenko'nun kendisi ise hala yaptıklarının etik sınırları zorlaması konusundaki vicdan azabını yaşıyor.

Arkady Babçenko

"Gelen bütün eleştirileri anlıyorum. Ahlak ve etikten, iyiden ve kötüden teorik olarak bahseden insanlardan geliyor.

"Beyler, keşke benim yerimde olsaydınız. Birileri size 'Bazı kişiler öldürülmen için para ödedi' dese 'Hayır, reddediyorum. Çünkü okuyucularım bunu anlamayacaktır ve gazeteceliğin etik standartlarını ihlal edecektir' mi diyeceksiniz?

"Böyle yapsaydım insanlar ölürdü ve bu şebeke asla ifşa edilemezdi"

Babçenko: Katilinizin fotoğrafı size gösterilse ne yapardınız?

