Berlin'de iki evsiz üzerlerine benzin dökülüp yakıldı

Telif hakkı Getty Images Image caption Evsizler Schöneweide tren istasyonu yakınlarında saldırıya uğradı

Almanya'nın başkenti Berlin'de, üzerlerine yanıcı bir madde dökülerek, kasten yakılan iki evsiz ağır yaralandı.

47 ve 62 yaşındaki evsizler, Pazar geceyarısından az önce Schöneweide tren istasyonu yakınlarında yakıldı.

Alman medyasına göre görgü tanıkları yakındaki bir dönerciden aldıkları yangın söndürücüyle alevleri durdurmayı başardı.

47 yaşındaki kurbanın komada olduğu belirtildi.

Polis cinayet girişimi soruştırması başlatırken, sorumlular ve neden böyle bir saldırıda bulundukları bilinmiyor.

İsimleri açıklanmayan kurbanların Alman vatandaşı olduğu bildirildi.

Evsizleri hedef alan ilk saldırı değil

Berlin'de daha önce de bir evsiz hedef alınmıştı.

İki yıl önce Noel günü, Schönleinstrasse metro istasyonları yakınlarında, yedi genç evsiz bir adama saldırıp, yakmaya çalışmıştı.

Bir metro treni makinisti, bir yangın söndürücüyle müdahele etmişti.

Kurbanın ağır yaralanmadığı saldırı ülkeyi saşkınlıkla karşılanmıştı.

Saldırgan grubun lideri iki yıl dokuz ay hapis cezasına çarptırılmıştı.