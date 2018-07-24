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Dünya çapında çok sayıda gencin intihar etmesine neden olduğu belirtilen "Mavi Balina" adlı oyun, Belçika'da artık ağır suç kapsamına alındı. Yeni ceza yasasına göre, ülkede artık intihara teşvik suç sayılacak. Mavi Balina oyunu ve benzeri şekilde ölüme sebep olanlar ağır şekilde cezalandırılacak.

Belçika'da 1867 yılında yürülüğe giren ceza yasası, artık günün koşullarına uymadığı gerekçesiyle değiştirildi. Tecavüz ve cinsel şiddet suçlarının cezası ağırlaştırılırken, 16 olan cinsel ilişki rıza yaşı 14'e düşürüldü.

"Kaset" yerine, "taşınabilir bellek" ifadesinin yer aldığı yeni yasada özellikle "dijital suçlar" ile ilgili çok sayıda düzenleme var.

Bunların arasında en dikkat çekeni, "İntihar oyunu" olarak bilinen "Mavi Balina" (Blue Whale Challenge) adlı oyunla ilgili madde oldu.

Uluslararası Polis Örgütü'nün (İnterpol), Belçika'da 18 gencin Mavi Balina oynadığını tespit ederek resmi makamları uyarması ve Belçika Savcılığı'nın da geçen yıl yaptığı uyarının ardından ceza yasasında değişikliğe gidildi.

Yeni yasa ile Mavi Balina oyunu ve benzeri şekilde kişilerin ölümüne sebep olanlar ağır şekilde cezalandırılacak olsa da; savcılık hala polise, ebeveynlere ve okullara bu oyun konusunda dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Telif hakkı RFE/RL Image caption Mavi Balina oyunu

50 aşamalı oyunun son talimatı: Yaşamına son ver

Sosyal medyada oynanan 50 aşamalı oyunda gençlere kendilerine acı vermeleri, korku filmi izlemeleri, gece yarısı uyanmaları gibi talimatlar veriliyor.

Son talimat ise oyuncunun kendi yaşamına son vermesi. Bu nedenle, Mavi Balina'dan medyada "intihar oyunu" olarak söz ediliyor.

Oyunun yaratıcısı Philipp Budeikin, Rusya'da 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Budeikin, duruşmalardan birinde, toplumda temizlik yaptığını söyleyerek, kurbanlarını "biyolojik atıklar" olarak tanımlamıştı.

Mavi Balina'nın bugüne dek Türkiye'de 142 gencin intiharıyla bağlantılı olabileceği ifade ediliyor.

Oyuna Mavi Balina adı verilmesinin nedeni ise bu balina türünün iyileşemeyecek kadar hasta olması halinde kendisini karaya vurması.