Telif hakkı EPA Image caption Orman yangınlarından en çok etkilenen sahil beldesi Mati

Yunanistan hükümeti, başkent Atina yakınlarında çıkan ve büyüyen orman yangınlarında en az 20 kişinin hayatını kaybettiğini, 104 kişinin de yaralandığını açıkladı. 16'sı çocuk olan yaralılardan 11'inin durumları ağır. Atina ve çevresini kapsayan Attiki bölgesinde olağanüstü hal ilan edildi.

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Dimitris Canakopoulos, hayatını yitirenlerin çoğunun Atina'nın 40 kilometre kuzeydoğusundaki sahil beldesi Mati'den olduklarını söyledi.

Bu kişilerin evlerinde ya da araçlarında mahsur kalarak yaşamlarını yitirdi.

Yunanistan hükümeti, yangınların kontrol altına alınabilmesi için başta Avupa ülkelerinden olmak üzere uluslararası yardım çağrısı yaptı.

Şu ana kadar Yunanistan'a yardım gönderen ülkeler ise İtalya, Almanya, Polonya ve Fransa.

Telif hakkı Getty Images Image caption Yangınları kontrol altına almaya çalışan itfaiye görevlileri

Attiki bölgesinde OHAL ilan edildi

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ise orman yangınlarının büyümesi üzerine Bosna-Hersek gezisini yarıda keserek ülkesine döndü.

Aleksis Çipras, "Yangınları kontrol altına alabilmek insanoğlunun kapasitesindeki herşeyi yapacağız" dedi.

Gerekli tüm güçleri mobilize ettiklerini açıklayan Çipras, Atina ve çevresini kapsayan Attiki bölgesinde olağanüstü hal ilan etti.

Atina'dan gelen son görüntülerde bazı yerleşim bölgelerinin üzerinde de dumanların yükseldiği, bazı bölgelerde turistlerin ve yerel halkın plajlardan botlarla alınarak uzaklaştırıldıkları görülüyor.

Yüzlerce itfaiye görevlisi birçok bölgede yangınları kontrol altına alabilmek için adeta zamana karşı yarışıyor.

Hava sıcaklığının kısa sürede yeniden artması beklenirken, itfaiye görevlileri zor şartlar altında görev yaptıklarını ve işlerinin "çok zor olduğunu" söylüyor.

Telif hakkı AFP Image caption Araçlar içinde ve dışında kaygıyla bekleyen insanlar

Telif hakkı Getty Images Image caption Evleri yakınlarında kaygıyla bekleyen insanlar

Telif hakkı EPA Image caption Gökyüzünü kaplayan bulutlar