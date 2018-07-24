Kuzey Kore 'roket fırlatma tesisini imha ediyor'

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Kuzey Kore, ülkenin kuzeybatısındaki büyük bir roket fırlatma tesisini tasfiye etmeye başladı.

Merkezi ABD'de bulunan 38 North adlı izleme grubunun, Sohae istasyonuyla ilgili uydu görüntüleri, Kuzey Kore'nin Haziran'da ABD'ye verdiği sözü tuttuğuna işaret ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore liderinin 12 Haziran'da Singapur'da yapılan zirvede, bir deneme tesisinin imha edileceği sözünü verdiğini açıklamıştı, ancak hangi tesis olduğunu belirtmemişti.

Pyongyang Sohae'nin bir uydu fırlatma tesisi olduğunu söylüyor.

Ancak ABD bu tesisin balistik füze denemeleri için kullanıldığından şüpheleniyor.

Trump ve Kim, zirvede Kore Yarımadası'nın tamamen nükleer silahlardan arındırılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

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Anlaşmada, Pyongyan'ın nükleer silahlarını ne zaman ve nasıl imha edeceğine ilişkin ayrıntılar yer almamıştı.

Kuzey Kore'nin zirvedeki vaatlerini yerine getirip getirmeyeceği de tartışma konusu olmuştu.

Trump: Kuzey Kore 9 aydır hiç nükleer deneme yapmadı

Trump, dünkü açıklamasında Kuzey Kore ile ilişkilerinde kaydettikleri ilerlemeden "çok mutlu" olduğunu söylemiş ve Pyongyang'ın dokuz aydır hiç füze fırlatmadığını ve nükleer deneme yapmadığını söylemişti.

Ancak ABD istihbarat kaynaklarına dayandırılan yeni haberlerde, Kuzey Kore'nin nükleer programına gizlice devam ediyor olabileceği öne sürülüyor.

Bu haberlere göre Kuzey Kore'nin tek resmi nükleer zenginleştirme tesisi Yongbyon modernize ediliyor ve gizli tesislerde uranyum zenginleştiriliyor.

Saygın izleme kuruluşları, bağımsız kaynaklarca teyit edilmemesine karşın bu haberleri doğru kabul ediyor.

Kuzey Kore, geçen Eylül'de altı nükleer deneme gerçekleştirdi.

Son iki yıl içinde nükleer programına hız veren Pyongyang, ABD'yi vurabilecek kıtalararası bir balistik füze geliştirdiğini duyurmuştu.