Pakistan'da bombalı saldırı ve şiddet olayları gölgesinde seçim: En az 33 ölü

Telif hakkı EPA Image caption Kuetta'daki saldırıyı IŞİD üstlendi.

Pakistan'da milyonlarca kişi, genel seçimlerde sandık başına giderken, ülkede birçok saldırı ve şiddet olayı yaşandı. En kanlı eylemse, en az 31 kişinin öldüğü Quetta kentindeki bombalı saldırı oldu.

Ülkenin diğer kesimlerindeki olaylardaysa küçük patlamalar yaşandı ve partililer arasındaki kavgalarda iki kişi hayatını kaybetti.

Mamuoyu yoklamaları, seçim yarışının eski kriket yıldızı Imrah Khan'ın partisiyle, yolsuzluk suçlaması nedeniyle görevden alınan eski Başbakan Navaz Şerif'in partisi arasında geçeceğini gösteriyor.

Ancak seçim kampanyası, seçime hile karıştırılacağı ve şiddet kaygılarının gölgesinde geçti.

Pakistan İnsan Hakları Komisyonu, seçim sonuçlarını manipüle etmek için "bariz" girişimlerde bulunulduğunu açıkladı.

Imran Khan yolsuzlukla mücadele vaadinde bulunurken, rakipleri Pakistan'ı tarihinin yarısı boyunca yöneten güçlü ordunun siyasete müdahalesinden faydalandığını savunuyor.

Pakistan'da bir önceki genel seçimlerden galip çıkan Navaz Şerif, oylamayı demir parmaklıkların ardından izliyor.

Şerif, Panama belgelerindeki yolsuzluk iddiaları nedeniyle hapse atılmıştı.

Seçimden ilk sonuçların Perşembe sabaha karşı alınması bekleniyor.

Şiddet olayları

Ülke genelinde 370 binden fazla asker ve yüzbinlerce polisin konuşlandırıldığı yoğun güvenlik önlemlerine karşın, seçim günü şiddet olaylarına sahne oldu.

Yetkililer, Kuetta'daki saldırıda bir intihar eylemcisinin sandık başında bekleyen polisleri hedef aldığını söyledi. Saldırının sorumluluğunu IŞİD üstlendi.

IŞİD, birkaç hafta önce Mastung yakınlarındaki bir seçim mitingini hedef alan ve en az 149 kişinin hayatını kaybettiği intihar saldırısını da üstlenmişti.

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Pakistan 71 yıllık tarihinde birçok kez ordu tarafından yönetildi. Bu seçim, sivil bir hükümetin görev süresini tamamlamasının ardından, iktidarı bir başka sivil hükümete devredeceği ilk oylama olacak.

Ancak, seçim öncesi birçok tartışma da yaşandı.

Şerif'in Partisi Pakistan Müslüman Birliği-Nawaz (PML-N) güvenlik güçlerinin yargının da yardımıyla kendilerini hedef aldığından ve Imran Khan ve Partisi Tehrik-i Insaf (PTI) lehine çalıştığından şikayet ediyor.

Geçen Pazar günü, başkent İslamabad'daki Yüksek Mahkeme'nin bir yargıcı bu iddiayı destekledi ve ordu ve istihbarat servisi ISI'ın yargıya müdahale ettiğini söyledi.

Başlıca adaylar

Seçim yarışının genel olarak Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz'ın liderliğindeki PML-N ve Khan'ın partisi PTI arasında geçmesi bekleniyor.

Üç kez başbakanlık görevi yapan 68 yaşındaki Navaz Şerif, 10 yıllık hapis cezasının kesinleşmesinden sonra ülkesine geri dönmüştü. Yüksek Mahkeme, Panama belgelerine dayanarak, Şerif'in Londra'da ailesine ait lüks daireleri bildirmediği için seçime girmesini yasaklamıştı.

Şerif'in temyiz başvurusu seçimden sonra ele alınacak.

Suikaste kurban giden Başbakan Benazir Butto'nun partisi PPP'nin ise seçimlerde üçüncü olması bekleniyor.

Partinin liderliğini Butto'nun 29 yaşındaki oğlu Bilawal Butto Zardari yapıyor.