463 göçmen anne ve baba, çocuklarını geride bırakıp ABD’yi terk etti

Telif hakkı AFP/Getty Image caption Çocukların ailelerinden ayrılmaları, hem ülkede hem de uluslararası alanda büyük tepki almıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın tepkiler üzerine geçen ay durdurmak zorunda kaldığı, kaçak göçmenleri çocuklarından ayırma uygulaması nedeniyle, 463 anne ve babanın çocuklarını kamplarda bırakarak ülkeyi terk ettikleri belirtildi.

Bu ebeveynlerin sınır dışı mı edildikleri, yoksa kendi kararlarıyla mı gittikleri bilinmiyor.

Federal Mahkeme'nin kamplarda yaşayan 2300 çocuğun tümünün ailelerine iade edilmesi için verdiği süre yarın doluyor.

Çocukların büyük bölümü ailelerine geri verildi. Ancak Trump yönetimini temsil eden avukatlar kamptaki çocuklardan yüzlercesinin anne babasının artık ülkede olmadığını söyledi.

'Gönüllülük belgesi imzalattılar'

Göçmenlik yetkililerinin kaçak göçmenlere çocuklarını görebilmeleri için ülkeyi gönüllü olarak terk ettiklerine dair belgeler imzalattığı öne sürülüyor.

Bu ayın başlarında alınan bir mahkeme kararıyla beş yaşın altındaki çocuklar ailelerine teslim edilmişti.

Ancak hala yüzlerce çocuk hala ailelerinden ayrı.