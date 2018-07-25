Nestle 16 yıldır süren davayı kaybetti: Kit Kat'ın şekline ait telif haklarını alamadı

Telif hakkı PA

Nestle, çikolatası Kit Kat'ın şeklinin haklarına kendisinin sahip olduğunu öne sürdüğü davayı kaybetti.

16 yıldır süren davada Avrupa Adalet Mahkemesi, Nestle'nin Kit Kat'ın dört parmak şeklinin telif haklarına sahip olmadığını hükmetti.

Davanın geçmişi Cadbury, Milka, Oreo, Toblerone ve Cadbury marka çikolataların sahibi olan Mondelez firmasıyla Nestle arasındaki rekabete dayanıyor.

Norveçli Mondelez şirketi, Kvikk Lunsj marka çikolatasını 1937 yılından beri üretiyor. Kit Kat'ın piyasaya çıkması ise 1935'e dayanıyor.

Kvikk Lunsj'un da şekli dört parmak şeklinde.

Telif hakkı EPA

Bu iki çikolata 65 yıl boyunca piyasada beraber bulunsa da Nestle, 2002 yılında bu şeklin telif hakkını almak için başvuru yaptı.

Avrupa Birliği 4 yıl sonunda Nestle'ye telif haklarını verse de Mondelez karara itiraz etti.

Daha sonra temyiz üzerine temyiz davalarıyla iki marka arasındaki telif hakkı mücadelesi devam etti.

2016 yılında bir alt mahkeme Nestle'nin her AB ülkesinde tanınır olduğunu kanıtlamasını istedi, ancak Belçika, İrlanda, Yunanistan ve Portekiz'den bir kanıt elde edilemedi.

Bu hükme bütün taraflar karşı çıktı.

En son olarak AB'nin üst düzey mahkemesi AB'nin sadece bir kısmında bir ürünün tanınır olmasının değil, birliğin bütün piyasaları için bunun gösterilmesi gerektiğini belirtti.

O yüzden Kit Kat AB çapında telif hakkı talebini kaybetti.

Kit Kat, bu mücadeleyi ulusal düzeyde sürdürmeye devam edebilir.