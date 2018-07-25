İsveçli aktivist THY uçağındaki Afgan göçmenin sınır dışı edilmesini engelledi

İsveçli bir hak savunucusu genç kadının, Afgan göçmenin sınır dışı edilmesini önlemek için yaptığı protesto sosyal medyada büyük ses getirdi.

Göteburg İstanbul seferini yapan Türk Hava Yolları uçağında Pazartesi günü gerçekleşen olayı Elen Ersson isimli protestocu Facebook hesabından canlı olarak yayınladı.

Aynı zamanda öğrenci olan Ersson, 52 yaşındaki Afgan sığınmacının, sınır dışı olayını durdumak için bilet alarak bindiği uçakta, ayağa kalkarak önce uçağın kalkmasını engelledi.

Canlı yayınlanan protesto sırasında THY kabin memurlarının Ersson'u ikna etmeye çalıştığı görüldü. Bazı yolcuların ise protesocu genç kadına sert bir şekilde müdahale ettiği duyuldu.

Türkçe konuşan bazı yolcuların da destek verdiği protesto sonucu sınır dışı edilmek istenen yolcu uçaktan alkışlar arasında indirildi. Ersson'un destek karşısında duygulandığı anlar da kameraya yansıdı.

İsveç medyasında olayla ilgili yapılan haberlerde genç aktivist hakkında bu eylemi nedeniyle soruşturma açılabileceği belirtiliyor.

THY pilotunun kararı ile indirildi

Afgan sığınmacının ise ileriki bir tarihte sınır dışı edilebileceği aktarılıyor.

Bu arada İsveç Cezaevi ve Gözaltı Kurumu basın sözcüsü Ulf Mossberg, BBC'ye yaptığı açıklamada, Afgan göçmen ve ona eşlik eden İsveçli güvenlik güçlerinin uçaktan THY pilotunun kararı ile indirildiğini söyledi.

İsveç Göçmenlik Kurulu, Afganistan'ı "güvenli ülkeler" arasında görüyor.