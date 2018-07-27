Uçak tuvaletinde ölü bulunan bebek ile ilgili olarak bir kadın gözaltına alındı

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Hindistan'da bir iç hat seferini yapan uçağın tuvaletinde yeni doğmuş bir bebek ölü bulundu. Olayla ilgili olarak Hint bir kadın gözaltına alındı.

Olay Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Guwahati'den başkent Delhi'ye giden bir uçakta yaşandı.

Air Asia Havayolları'nın kabin ekibi, dün uçak Delhi'ye inmeden birkaç dakika önce tuvaletteki ölü bebeği fark etti.

Uçaktaki tüm kadın yolcular sorguya çekildi. 19 yaşındaki bir kadın çocuğu uçakta doğurduğunu itiraf etti.

Kadının polise, 'hamile olduğundan haberinin olmadığını' söylediği açıklandı.

BBC'ye konuşan Komiser Sanjay Bhatia, "Kadın 7,5 aylık bebeği uçağın tuvaletinde doğurup yere bırakmış" dedi.

Bebeğin ölüm nedeni otopsi raporu sonrası açıklanacak.

Delhi aktarmalı olarak Güney Kore'ye uçmak isteyen tekvandocu kadın, gözaltına alındı.

Air Asia olay nedeniyle aksayan uçuşlarından ötürü özür diledi ve soruşturmada tüm kurumlara yardımcı olacaklarını açıkladı.

Polisin, kadının Assam'daki ailesine ulaşmaya çalıştığı belirtildi.