Nutella’nın üreticisi ilanla tadımcı arıyor

Telif hakkı AFP Image caption Nutella kavanozları

Dünyanın en popüler kakaolu fındık kremalarından Nutella'nın üreticisi İtalyan Ferrero şirketi, bir internet sitesinde yayımlanan iş ilanıyla tadımcı arıyor.

İtalya'da bir insan kaynakları şirketi aracılığıyla verilen ilanda "önemli bir gıda şirketi" için, tatlı yapımında kullanılan gıdaları tadacak 60 kişinin arandığı belirtildi. İtalyan basını, bu "önemli şirketin" Ferrero olduğunu yazdı.

İş ilanına göre, adayların herhangi bir tecrübeye sahip olması gerekiyor.

"Kakao, fındık ve yarı mamul tatlı ürünlerin tadımını yapmayı öğrenmekten zevk alacak" kişiler aranıyor.

Adaylarda aranan şartlar ise bilgisayar kullanımına aşina olmak ve gıda alerjisi gibi rahatsızlıklara sahip olmamak.

Önce uzmanlık kursunda eğitilecekler

Başvurular arasından seçilen adaylar Eylül ayında başlayacak 3 aylık bir uzmanlık kursuna tabi tutulacak ve bu sürede kendilerine bir ödeme de yapılacak.

Telif hakkı AFP Image caption Nutella

Kursta adaylara tat ve koku duyularını geliştirmeleri ve bu duyularını sözcüklerle ifade edebilmeleri için eğitim verilecek. Kursun sonunda başarılı bulunanlarla sözleşme imzalanacak.

İşe alınan kişiler yarı zamanlı olarak, haftada 2 gün ve günde 2 saat tadımcı olarak çalışacak.

İlanda iş yeri, Ferrero'nun genel merkezinin bulunduğu Alba kasabası olarak açıklanmış.

'Dünyanın en güzel işi'

İtalyan basını, şirketin bugüne kadar bu iş için şirket içinden görevlendirme yaptığını, ilk kez kamuya açık bir ilanla tadımcı aradığını yazdı.

İlanla tadımcı arandığı haberi basında, "Dünyanın en güzel işi: Ferrero 60 adet 'Nutella tadımcısı' arıyor. Aranan şartlar: Yok" ve "Ferrero'dan çok tatlı bir iş ilanı" gibi başlıklarla yer aldı.

İtalyan ANSA ajansı da Ferrero'nun iş ilanının bir pazarlama çalışması olmadığını belirttiğini, amacın kaliteyi artırmak olduğunu vurguladığını yazdı.