Brigitte Nielsen 54 yaşında anne olunca 'yaşlı annelik' tartışması yine alevlendi

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Brigitte Nielsen'in geçen ay 54 yaşında anne olması dikkatleri kadınların giderek daha ileri yaşlarda anne olduğu gerçeğine çevirdi ve 'yaşlı annelik' tartışması bir kez daha alevlendi.

Öyle ki Haziran ayında Frida adını verdiği kızını doğuran Nielsen, geç yaşta çocuk sahibi olma kararını savunma ihtiyacını hissetti.

"Bazı kadınlar 'Aman Tanrım, çocuk doğurmak için çok yaşlıyım' diye düşünüyor ama ilk defa 60'lı 70'li yaşlarında baba olan erkeklerin kaçı böyle düşünüyor? Hiç bir zaman sorgulamıyorlar."

People dergisine konuşan aktris "Bundan herkesin hoşlanmadığını kabul ediyorum ama bu benim hayatım ve kocamla sağlam bir ilişkimiz var" dedi.

2006 yılında 39 yaşındaki eşi Mattia Dessi ile evlenen Nielsen yumurtalarını 40 yaşından itibaren dondurmuştu. Kendi yumurtalarıyla çocuk sahibi olma şansının yüzde 3-4 arasında olduğu söylenmişti. Ama 14 yıllık bir tedaviden sonra hamile kalmayı başardı.

Danimarkalı oyuncunun daha önceki evliliklerinden de dört oğlu var.

Menapoz sonrası annelik

İleri yaşta anne olan kadınların sayısı giderek artıyor. İngiltere'deki statistiklere göre 1990'lı yıllardan bu yana 40 yaşının üzerinde hamile kalan kadınların sayısı iki katından fazla artış gösterdi.

Britanya Ulusal İstatistik Kurumu'nun yayımladığı verilere göre 2016 yılında 40 yaşın altındaki kadınlarda hamile kalma oranı düşüyor, 40 yaşın üzerindeki kadınların hamile kalma oranlarında ise yüzde 2 artış var.

Bu veriler şimdilik 50 yaşın üzerindeki kadınlar için ayrı bir sınıflandırma yapmıyor ancak kadın doğum uzmanlarının anlatıları, 40'larının sonlarında ve 50'lerindeki kadınlar arasında hamileliğin ve hamile kalma arayışının arttığına işaret ediyor. Örneğin Londra Kadın Doğum Kliniği 2004-2015 yılları arasında yumurtalarını dondurmak isteyen kadınların sayısının üç katına çıktığını söylüyor.

Telif hakkı Getty Images Image caption George Clooney 56 yaşında baba olduğu zaman pek eleştiri almamıştı

Daha geç yaşta annelikteki artış bir yana, 30'lu yaşların sonlarından itibaren hamilelikte yüksek tansiyon, preklamsi, gebelik şekeri riskleri artıyor. Hamilelik kadının kendi yumurtalarıyla gerçekleşiyorsa, yaşla birlikte genetik bozukluk olasılıkları da yükseliyor.

50'li yaşlarındaki bir kadının doğum sonrası süt verme konusunda sorun yaşaması için bir neden yok ama uzmanlar doğumdan sonra hormonların yeniden değişmesi nedeniyle, o sırada menapoza giren kadınların ekstra bazı sıkıntılarla karşılaşabileceğine işaret ediyorlar.

Destek ağları zayıf

İleri yaşta anneliğin önündeki bir başka sorun ise aynı yaşta annelerin daha az olması nedeniyle dayanışmanın zayıflaması oluyor.

Okul önlerinde çocuklarını bekleyen annelerin yaşları 40'lara çıktıysa da henüz 50'lere çıkmış değil.

Fakat Brigitte Nielsen'in dikkat çektiği bir nokta belki daha önemli: İleri yaşta anne olan kadınlara karşı, ileri yaşta baba olan erkeklerden çok daha kuvvetli önyargılar var.

Örneğin George Clooney'nin 56 yaşında ikiz çocuk babası olması Nielsen'in anneliği gibi tepki almamıştı.

Britanya'da kadınların üretkenlik tedavisinden yararlanması konusunda bir yaş sınırı yok ama özel kliniklerde uygulamalarda 50'lerin ortaları sınır kabul ediliyor.

Ulusal Sağlık Hizmeti içerisinde ise bu tür tedavilere genellikle 42 yaş sınırı uygulanıyor.