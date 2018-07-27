Kolombiya'da uyuşturucu çetesi, narkotik köpek Sombra'nın başına ödül koydu

Telif hakkı Kolombiya polisi Image caption Bakıcısı Sombra'nın çocuklarla oynamayı çok sevdiğini ama uyuşturucu kaçakçılarını affetmediğini söylüyor

Kolombiya'da yıllarca rekor miktarda uyuşturucu madde yakalatan bir narkotik köpeği güvenliği konusundaki kaygılar nedeniyle geri bir göreve çekildi.

İstihbarat kaynakları, Kolombiya'nin en güçlü suç şebekesi Urabenos adlı uyuşturucu çetesinin, son olarak 10 tona yakın kokainlerini yakalatan Sombra (Gölge) adlı köpeği öldürene 70 bin dolar ödül vadettiğini söylüyorlar.

Sombra çetenin güçlü olduğu bölgeden alınarak Bogota Havalimanı'nda görevlendirildi.

Korumaları var

Uluslararası Bogota Havalimanı çetenin çok etkili olmadığı güvenli bir alan sayılıyor ama yine de narkotik polisi işi şansa bırakmıyor. Sombra'ya artık göreve çıktığında bakıcısı dışında, güvenliğini sağlayacak polisler de tahsis ediliyor.

6 yaşındaki Sombra şimdiye kadar Kolombiya'nın Atlas okyanusu sahilindeki limanlarında görev yapıyordu.

Bu sahildeki Turbo kasabasından sürat motorları hatta bazen denizaltılarla Orta Amerika ülkeleri ve ABD'ye tonlarca kokain gönderiliyor.

Sombra yakınlarda hem Turbo'da 5,3 ton kokain yakaladı, hem de bir arabanın içine gizlenmiş yaklaşık 4 ton kokaini yakalattı.

Telif hakkı Kolombiya polisi Image caption Sombra narkotik polisiyle 300'den fazla operasyona katıldı

Kolombiya'nın uyuşturucu ticaretinin büyük kısmını kontrolü altında tutan Urabenos çetesine Usuga ya da Körfez (Golfo) aşireti de deniyor.

Çetenin başı ve Otoniel lakabıyla da tanınan Dairo Antonio Usuga ise Kolombiya polisinin arananlar listesinin birinci sırasında.

Urabenos çetesi daha önce de kendisine zarar veren kişilerin başına ödül koymuştu.

Örneğin 2012 yılında başarılı bir narkotik polisini öldürene 500 dolar teklif edilmişti.

Fakat Sombra için konan ödülün büyüklüğü köpeğin çeteye verdiği zararın boyutlarına işaret ediyor.

Daha yavruyken narkotik polisi tarafından eğitilen Sombra, çalışma hayatı boyunca kokusunu aldığı uyuşturucularla ilgili olarak 245 kişinin de gözaltına alınmasını sağladı.