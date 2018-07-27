Sosyal paylaşım sitesi Twitter'ın aylık kullanıcılarının sayısındaki düşüş, hisselerinin yüzde 17 değer kaybetmesine sebep oldu.

Bu kayıplara karşın yılın ikinci çeyreğine ilişkin rakamlar şirketin kârının rekor düzeyde olduğunu gösteriyor.

Twitter'ın aylık kullanıcılarının sayısı bir önceki üç aya kıyasla, Nisan-Mayıs-Haziran döneminde 1 milyon kişi azalarak 335 milyon oldu.

Şirket ise kullanıcı sayısındaki düşüşü sahte hesapların silinmesine bağlıyor.

'Düşüşün nedeni sahte hesap temizliği'

Twitter son dönemde platformu kötüye kullanan sahte hesapları silme konusunda yoğun bir çalışma yürüttü ve şirketin kurucularından ve İcra Kurulu Başkanı Jack Dorsey kullanıcı sayısındaki düşüşün bundan kaynaklandığını söyledi.

Şirket, platformun aylık kullanıcı sayısında aynı sebeplerle bir sonraki üç ayda da düşüş olacağını tahmin ediyor.

Buna karşılık Twitter'ın reklam gelirleri üç çeyrektir sürekli artış gösterdi.

Jack Dorsey "İkinci çeyrek verileri Twitter'dan her gün daha fazla kişinin yararlanmasını sağlamak için verdiğimiz uğraşın karşılık bulduğunu gösteriyor. İnsanların kendilerini özgürce ifade etmesini istiyoruz ve kamusal iletişim ortamını bozan ve sekteye uğratan sorunlu davranışlarla başedebilmek için yeni araçlar geliştirdik" diye konuştu.

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Teknoloji şirketleri yanlış ve sahte haber-bilgi ve hakaret içeren, tacizkar ve yer yer siyasi içeriklerin kontrolü ile kişisel verilerin korunması konularında daha sıkı kriterler uygulaması için bir çok ülkede baskı altında.

Bu sebeple yakın zamanda sahte hesaplara yapılan müdahaleler en çok ABD'deki kullanıcı sayısını etkiledi.

İcra Kurulu Başkanı Dorsey aylık kullanıcılarda bu sebeple meydana gelen düşüşlere karşın, günlük bazda kullanıcıların bir yıl önce aynı döneme göre yüzde 11 artış gösterdiğini, bunun alınan önlemlerin meyvesini verdiğinin bir kanıtı olduğunu söyledi.

Reklam satışları 711 milyon dolar ile geçen yıla kıyasla yüzde 24 arttı ve beklentileri aştı. Twitter, Dünya Futbol Kupası ile ilgili reklamların da bunda etkisi olduğunu söylüyor.

Kâr da 100 milyon dolar ile üçüncü çeyrekte de yükselişini sürdürdü.

Fakat internette reklam alma konusunda çok çetin bir rekabet ortamı var ve açıklanan veriler de reklam piyasasını etkileyecek.

Bu hafta büyük teknoloji şirketlerinin üç aylık rakamlarına bakıldığında Amazon'un hisselerinin artış gösterdiği ancak Facebook hisselerinin yüzde 20 değer kaybettiği görüldü.

Buna karşılık Google'ın kurucu şirketi Alphabet beklenenden daha iyi reklam geliri elde etti.