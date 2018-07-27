ABD ekonomisinde 2014'ten bu yana en hızlı büyüme

Telif hakkı Getty Images Image caption Vergi indirimleriyle gelen tüketici harcamalarındaki artış da hızlı büyümede etkili oldu.

ABD ekonomisi yılın 2. çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 büyüyerek son 4 yılın en hızlı büyüme oranını yakaladı.

ABD ekonomisi en son 2014'ün 3. çeyreğinde bu kadar büyük bir büyüme performansı göstermişti.

Büyüme oranları uzmanların beklentileriyle de örtüşüyor. Ancak ekonomistler mevcut ticari çatışmalar ve faiz oranlarındaki artış nedeniyle ABD'nin bu artış hızını koruyabileceğinden emin değil.

Nisan - Haziran aylarındaki büyüme, tüketici harcamalarındak artış ve çiftçilerin Çin'e yaptıkları soya fasulyesi ihratacını, yeni ek gümrük vergilerine takılmamak için öne çekmesinden kaynaklandı.

Yılın ilk çeyreğindeki büyüme oranı da revize edilerek yüzde 2'den yüzde 2,2'ye yükseltildi.

ABD Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre tüketici harcamaları yılın 2. çeyreğinde yüzde 4 arttı.

ABD'nin ihracatı da 2013'ün son çeyreğinden bu yana en hızlı artışı gösterdi. İhracattaki bu artışı, ABD, Çin ve Rusya gibi ülkelerin birbilerine karşılıklı olarak uygulayacaklarını açıkladıkları ek gümrük vergilerine yakalanmamak için yapılan ek satışlar destekledi.

ABD, Çin'den aldığı bazı ürünlere 6 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere 34 milyar dolarlık ek gümrük vergisi getirmiş, Çin de misilleme yaparak ABD soya fasulyesi ve bazı diğer tarımsal ürünlere ek gümrük vergisi koymuştu.