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ABD Başkanı Donald Trump'ın eski avukatı Michael Cohen, Trump'ın, ABD başkanlık seçimleri öncesinde, yardımcıları ile Hillary Clinton'a zarar verebilecek bazı bilgileri paylaşarak Trump'ın kampanyasına yardım etmeyi vadeden bir Rus delegasyonu arasındaki görüşmeden haberdar olduğunu öne sürdü.

Trump'ın uzun dönem kişisel avukatlığını yapan Michael Cohen, Trump'ın en büyük oğlu Donald Trump Jr'nin babasına toplantı hakkında bilgi verdiği sırada orada olduğunu söyledi.

Kasım 2016'daki ABD Başkanlık seçimlerinden yaklaşık altı ay önce gerçekleşen toplantıya, oğlu Donald Trump Jr'nin yanı sıra damadı Jared Kushner ve o zamanki kampanya sorumlusu Paul J Manafort ile Rus avukat Natalia Veselnitskaya katılmıştı.

Amerikan basını Cohen'in konuyla ilgili özel yetkili savcı Robert Mueller'in yürüttüğü Rusya soruşturması kapsamında ifade vermek istediğini de bildiriyor.

Ancak elinde iddialarını kanıtlayacak bir ses kaydı olmadığı belirtiliyor.

ABD Başkanı Trump ise söz konusu görüşmeden haberinin olmadığını söylüyor.

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Trump'ın avukatı Rudy Giuliani suçlamalara, Cohen'in "güvenilir biri olmadığı" sözleriyle yanıt verdi.

Amerikan televizyon kanalı NBC'ye yaptığı açıklamada, "Bu doğru değil" dedi. "Cohen gibi birinin söylediklerinin doğru olmasını neden bekleyesiniz ki? Kendi müvekkilinin ses kaydını alan bir avukat karaktersizdir."

Cohen, Trump'ın eski Playboy modeli Karen McDougal'a ödeme yapılmasına ilişkin konuşmalarını gizlice ses kaydına almıştı.

Bu ses kayıtlarının, Amerikan Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) Cohen'in New York'taki ofisine yaptığı baskında ortaya çıktığı bildirilmişti.