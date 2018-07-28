Fotoğraflarla: Kanlı Ay tutulması

21. yüzyılın en uzun ay tutulması dünyanın birçok ülkesinde izlendi. Farklı ülkelerden ay tutulması fotoğraflarını derledik.

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Yunanistan'ın başkenti Atina'nın 70 kilometre güneyindeki Poseidon Tapınağı.

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Atina'daki Apollo tanrısı heykeli.

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Fransa'non Strasburg kentinde, ABD'li sanatçı Jonathan Borofsky'nin heykeli ve ay.

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Ay Tutulması İsviçre Alpleri'nde tüm çıplaklığııyla izlendi.

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Konya'dan bir görüntü.

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Ankara kalesi.

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İstanbul'da ay tutulması.

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Ay, Abu Dabi'deki Büyük Şeyh Zayed Camii'nin minareleri 'arasında'.

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Avustralya'nın en büyük kenti Sydney'in sakinleri, şehir içinden ay tutulmasını izledi.

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Tayvan'da teleskopla ay tutulmasını izleyenler.

Aşağıda ise fotoğraflarını BBC'yle paylaşan bazı BBC takipçilerinin çektikleri var. Alttaki kare Dubai, ortadaki ve en alttaki ise Mısır'ın başkenti Kahire'den.

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