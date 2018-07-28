Fotoğraflarla: Kanlı Ay tutulması

  • 28 Temmuz 2018

21. yüzyılın en uzun ay tutulması dünyanın birçok ülkesinde izlendi. Farklı ülkelerden ay tutulması fotoğraflarını derledik.

Poseidon Telif hakkı Reuters

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın 70 kilometre güneyindeki Poseidon Tapınağı.

Atina'daki Apollo tanrısı heykeli Telif hakkı Getty Images

Atina'daki Apollo tanrısı heykeli.

Strasburg Telif hakkı Getty Images

Fransa'non Strasburg kentinde, ABD'li sanatçı Jonathan Borofsky'nin heykeli ve ay.

İsviçre Telif hakkı EPA

Ay Tutulması İsviçre Alpleri'nde tüm çıplaklığııyla izlendi.

Konya Telif hakkı Getty Images

Konya'dan bir görüntü.

Ankara Telif hakkı Getty Images

Ankara kalesi.

istanbul Telif hakkı Getty Images

İstanbul'da ay tutulması.

Abu Dabİ Telif hakkı Reuters

Ay, Abu Dabi'deki Büyük Şeyh Zayed Camii'nin minareleri 'arasında'.

Sydney Telif hakkı Getty Images

Avustralya'nın en büyük kenti Sydney'in sakinleri, şehir içinden ay tutulmasını izledi.

Tayvan Telif hakkı Getty Images

Tayvan'da teleskopla ay tutulmasını izleyenler.

Aşağıda ise fotoğraflarını BBC'yle paylaşan bazı BBC takipçilerinin çektikleri var. Alttaki kare Dubai, ortadaki ve en alttaki ise Mısır'ın başkenti Kahire'den.

Dubai Telif hakkı David Greer
Kahire Telif hakkı Emad Karim
Kahire Telif hakkı Emad Karim

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