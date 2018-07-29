Slobodan Miloseviç'in avukatı öldürüldü

Telif hakkı Reuters Image caption Dragoslav Ognjanovic'in yasal ekibi Milosevic Lahey'de yargılanırken onu savunan ekipteydi

Sırbistan'ın eski lideri Slobodan Miloseviç'in savaş suçlarından yargılandığı sırada onu savunan avukat ekibinde yer alan avukat Dragoslav Ognjanovic, Belgrad'da silahla öldürüldü.

57 yaşındaki avukat Cumartesi günü Sırbistan'ın başkentindeki evinin önünde vuruldu.

İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre o sırada yanında olan 26 yaşındaki oğlu da yaralandı.

Sırbistan'ın eski lideri Milosevic 2001 yılında tutuklanmış ve Birleşmiş Milletler'in kurduğu savaş suçları mahkemesinde soykırım ve diğer savaş suçlarından yargılanmaya başlamıştı.

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Kosova, Hırvatistan ve Bosna Hersek'te savaş suçları işlemekle suçlanan Miloseviç dava bitmeden önce, 2006 yılında hücresinde yaşamını yitirdi.

Belgrad Barosu, Ognjanovic'e yapılan silahlı saldırının ardından bir açıklama yaparak "Bu saldırı tüm avukatlara yapılan bir saldırıdır" ifadelerini kullandı:

"Yetkililerin saldırganları bulması için maksimum baskı uygulayacağız."

Ognjanovic Sırbistan ve Karadağ'da üst düzey mafya davalarında da avukat olarak yer almıştı.