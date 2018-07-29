Çocuk taciziyle suçlanan kardinal istifa etti

Telif hakkı Getty Images Image caption Kardinal Theodore McCarrick Papa Francesco'yu ABD ziyareti sırasında böyle karşılamıştı

Katolik Kilisesi'nin ABD'deki en önemli isimlerinden biri olan Kardinal Theodore McCarrick çocuk tacizi suçlamaları nedeniyle istifaya zorlandı.

Geçmişte Washington Başpiskoposluğu da dahil olmak üzere üst düzey görevlerde bulunan 88 yaşındaki McCarrick 45 yıl önce New York'ta görev yaparken ergenlik çağındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunmakla suçlanıyor.

McCarrick hakkındaki iddialar üzerine New York Başpiskoposluğu tarafından bir inceleme başlatılmış ve suçlamaların "inandırıcı ve sağlam temelli" olduğu sonucuna varılmıştı. Bunun üzerine de geçen ay Papa Francesco'nun talebi üzerine McCarrick'in kamuya açık rahiplik görevlerinden uzaklaştırılmasına karar verilmişti.

Suçlamalara konu olan davranışlarını "hatırlamadığını" iddia eden McCarrick ise "masum olduğuna inandığını" söylüyordu.

Bu arada McCarrick hakkında başka iddialar da ortaya atılırken kendisi bu yeni iddialara yanıt vermedi.

45 yıl önceki vakanın zaman aşımı nedeniyle mahkemeye taşınamayabileceği belirtiliyor. Ancak Vatikan'dan dün yapılan açıklamada McCarrick'in geçen Cuma akşamı Papa Francesco'ya kardinallikten istifasını sunduğu ve Papa'nın da istifasını kabul ettiği belirtildi.

Vatikan'ın açıklamasında, eski kardinalin hakkındaki iddialar kilise kanunlarına göre incelenene kadar inzivaya çekilerek "ibadet ve kefaret hayatı" yaşayacağı da belirtildi.

Theodore McCarrick'in pedofili suçlamalarıyla karşılaşarak istifa etmek zorunda kalan en üst düzey Katolik yetkililerden biri olduğu belirtiliyor.