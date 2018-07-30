Avustralya'da panikleyen kanguru gece yarısı camı kırarak eve girdi

Telif hakkı MANFRED ZABINSKAS

Avustralya'nın Melbourne kentinde bir aile, sabaha karşı pencerelerini kırarak eve giren kanguru nedeniyle büyük korku yaşadı.

30 kilo ağırlığındaki hayvan panik içinde girdiği evden geri çıkmak isterken bir camı daha kırarak yaralandı.

Aile üyelerinin banyoya kilitlemeyi başardığı kanguru vücudundaki cam kesiklerine ve kan kaybına karşın hayattaydı.

Olaya müdahale eden Manfred Zabinskas isimli kurtarma görevlisi, sakinleştirici verilen kanguruyu banyodan güvenli bir şekilde çıkarabildi.

Evin içindeki durumu, "Aile çok kan kaybeden kangurunun durumundan oldukça endişeliydi." diye anlatan Zabinskas, bu canlıların yaşam alanlarının daralmasının böyle "karşılaşmalarda" etkili olduğunu söyledi.

Telif hakkı MANFRED ZABINSKAS

Kangurunun durumu iyi

BBC'ye konuşan kurtarma çalışanı Zabinskas, keseli hayvanın, bir köpek ya da arabadan korkarak eve zıplamış olabileceğini söyleyerek, "Tam bir panik içinde hareket etmiş olmalı." dedi.

Ülkenin en kalabalık ikinci kenti olan Melbourne'ün Deer Park isimli banliyösü, kanguruların yaşam alanları ile çok yakın bir konumda yer alıyor.

Bir yaban hayatı merkezinde tedavi altına alınan kangurunun durumunun iyi olduğu açıklandı.