ABD'de internetten üç boyutlu silah şeması indirmeye yasal engel

Seattle eyaleti yargıcı, üç boyutlu (3D) silah yapımına olanak veren ve internet üzerinden indirilebilen şemanın yayımlanmasını durdurma kararı verdi.

Üç boyutlu yazıcı kullanarak yapılabilen silahın şemasının 3D silah yazılımı üreticisi Defense Distributed tarafından bugün internete yüklenmesi planlanıyordu.

Defense Distributed adlı şirket Haziran ayında Trump yönetimi ile anlaşmış, silahın nasıl yapılacağını gösteren şemanın tekrar internette yayımlanması için izin almıştı.

Ancak 8 eyalet ve başkent Washington, DC (District of Columbia), kayıt dışı silahların güvenlik riski oluşturacağı gerekçesiyle hükümetin izin kararını mahkemeye taşıdı.

Seattle eyaleti yargıcı Robert Lasnik, şemanın yayılmasına saatler kala, "yanlış ellere düşebileceği" gerekçesiyle, geçici bir engelleme kararı çıkardı.

Lasnik "Okullarda ve kamusal alanlarda üç boyutlu yazıcılar var ve bu kararın onarılamaz yaralar açma olasılığı çok yüksek" dedi.

Mahkeme 10 Ağustos'ta kararı yeniden görüşecek.

"Geri döndürülemez bir hata"

Trump yönetiminin üç boyutlu silaha izin kararı, Seattle'da eyalet savcısı Bob Ferguson tarafından mahkemeye taşınmıştı.

Karara New York, New Jersey, Massachusetts, Connecticut, Pennsylvania, Oregon, Maryland ve District of Columbia'da da itiraz edilmişti.

Buna ek olarak 20 eyaletin savcısı da Adalet ve Dışişleri Bakanlıklarına mektup yazarak şemanın internette yayınlanmasının durdurulması çağrısında bulunmuştu.

Karara karşı çıkanlar şemanın internette yayılmasının "geri döndürülemez bir hata" olduğunu savunuyor.

Defense Distributed'ın kurucusu Cody Wilson ise BBC'ye yaptığı açıklamada "Bu silahlarla işlenmiş bir suç görmedim" diyerek silahın kamusal güvenliğe bir tehdit oluşturmadığını iddia etmişti.

"1000'den fazla kişi indirdi"

Üç boyutlu silah yazılımının yasal olarak internete bugün yüklenmesi planlanmış olsa da, silah şemaları internetten indirilebiliyordu.

Pennslyvania eyaleti savcısı Josh Shapiro, geçen Cuma'dan Pazar gününe kadar 1000'den fazla kişinin ABD'de toplu katliamlarda sıkça kullanılan AR-15 silahına ait yapım kılavuzunu internetten indirdiğini belirtti.

Silahın planları Defense Distributed'ın internet sayfasında bulunuyordu.