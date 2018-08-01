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ABD, ABD vatandaşı Papaz Andrew Brunson davası nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e yaptırım uygulama kararı aldığını açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Brunson'ın herhangi bir suç işlediğine dair bir kanıt görmediklerini ve kendisinin, Türk hükümetinin adil olmayan tutukluluğunun kurbanı olduğunu belirtti.

Sanders, "ABD Başkanı'nın talimatı doğrultusunda ABD Hazine Bakanlığı, Hazine Bakanlığı, ikisi de Pastör Brunson'ın gözaltına alınması ve tutuklanmasında önemli rol oynayan içişleri ve adalet bakanlarına yaptırım uygulamaktadır" dedi.

Yaptırımlar kapsamında, iki bakanın ABD'deki mal varlıkları ve mal varlıklarından elde edebilecekleri faiz gelirleri donduruldu ve ABD vatandaşlarının bakanlarla herhangi bir iş ve işlem yapması yasaklandı.

ABD Hazine Bakanlığı da yaptırım kararıyla ilgili yazılı bir açıklama yayımladı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu gelecek hafta biraraya gelecek.

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Brunson hakkındaki ev hapsi kararına itiraz reddedilmişti

Türkiye yaklaşık 2 yıldır cezaevinde bulunan İzmir'deki Protestan cemaatine ait Diriliş Kilisesi'nin ABD'li Pastörü Andrew Craig Brunson hakkında 25 Temmuz'da ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı kararı alındı.

Avukat İsmail Cem Halavurt bu karara itiraz etti. İtiraz İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce reddedildi.

İzmir Ağır Ceza Mahkemesi, Brunson'a elektronik kelepçe takılmasına da hükmetti.

Andrew Craig Brunson, Ekim 2016'da Gülen yapılanmasına üye olmak suçlamasıyla tutuklanmıştı.

ABD Türkiye'ye ne tür yaptırımlar uygulayabilir?