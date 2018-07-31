Facebook: ABD'deki Kongre ara seçimleri öncesi sahte hesap ve sayfaları kapattık

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Facebook, ABD'de Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimleri öncesi, koordine bir siyasi nüfuz kampanyasına yönelik 30'dan fazla sahte hesap ve sayfanın kapatıldığını açıkladı. New York Times gazetesi ise, Kongre kaynaklarına dayandırdığı haberinde, sahte sayfa ve hesapların kongre seçimini etkilemeyi amaçladığını duyurdu.

Facebook'tan yapılan açıklamada, Facebook ve Instagram'daki 32 hesap ve sayfanın "koodinayon içinde sahte davranışlar" sergiledikleri tespit edildiği için kapatıldığı belirtildi.

Açıklamada "Bu tür davranışlara Facebook'ta izin verilmiyor, çünkü insanların ya da kuruluşların kim oldukları ya da ne yaptıkları konusunda diğer insanları yanıltma amacıyla hesaplarla şebekeler kurmasını istemiyoruz" denildi.

Facebook, "soruşturmanın ilk aşamalarında bulunulduğunu da söylerken, bu sahte hesap ve sayfaların arkasında kimlerin olduğunu henüz bilmediklerini" vurguladı.

New York Times'ın haberine göreyse, Facebook ABD'li kongre üyelerine, sahte hesapları seçimlere müdahale alanındaki soruşturmalarında tespit ettiklerini anlattı.

Gazeteye göre Facebook, sahte hesaplarla 2016'daki başkanlık seçimlerini etkilemeye çalışmakla suçlanan Rusya'nın İnternet Araştırma Kurumu arasında bir bağlantı tespit edemedi.

Ancak Kongre üyelerine bilgi veren Facebook yetkilileri, olayın arkasında "muhtemelen Rusya'nın bulunduğunu" söyledi.

8 Facebook sayfası, 17 Facebook ve 7 Instagram hesabını kapatan şirket, olayla ilgili soruşturmada Federal Soruşturma Bürosu FBI'yla işbirliği yapıldığını da vurguladı.

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