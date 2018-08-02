Sirteliler Batı'ya öfkeli: Gerekirse botlara atlayıp Avrupa'ya gideriz

Sirte, Libya'da 2011'de başlayan ayaklanmada kritik kentlerden biriydi. Devlet Başkanı Muammer Kaddafi'nin isyancılar tarafından öldürüldüğü şehir olarak tarihe geçti.

IŞİD 2015'te kentin kontrolünü ele geçirdi. Örgüt Sirte'yi Kuzey Afrika'da en güçlü olduğu bölgeye dönüştürdü.

Batı destekli operasyonlarla 7 aylık bir savaşın ardından IŞİD Sirte'den çıkarıldı. Militanlar kentin güneyindeki çöllere dağıldı.

Savaş sırasında Sirte'yi terkeden Libyalılar ise döndüklerinde evlerini enkaza dönmüş halde buldular. Sirteliler, evlerinin yeniden inşasını istiyorlar.

BBC'ye konuşan bir Sirteli evini harap olmuş bir halde gören bir akrabasının kalp krizi geçirdiğini anlatırken, "Mahallelerimizi yeniden inşa etmezlerse botlara atlayıp Avrupa'ya gideriz" dedi.

Batı'nın insani yardımlarla kendilerini "aşağıladığını" savunan Sirteli, "Bizi gün boyu kuyrukta bekletiyorlar. Sadaka istemiyoruz" diye konuştu.

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Libya'da iç savaşa giden süreç

Libya'da hükümet karşıtı gösteriler Şubat 2011'de başladı. Kaddafi, bu gösterileri şiddet kullanarak bastırmak istedi. O dönem bazı aşiretler ve siyasi gruplar silahlanmaya başladı ve gösteriler kısa süre içerisinde silahlı çatışmalara dönüştü. Sayıları tam olarak bilinmese de binlerce kişinin öldüğü tahmin ediliyor.

Libya'da şiddet olaylarının artmasıyla birlikte önce uçuşa yasak bölge ilan edildi, ardından da NATO hava operasyonları düzenleyerek, müdahalede bulundu.

Ağustos 2011 yılında silahlı muhalif gruplar başkent Trablus'u ele geçirdi. Böylece Kaddafi ve oğullarının birkaç sürecek kaçış dönemi başladı.

Kaddafi, 20 Ekim 2011 günü Sirte'de öldürüldü. O dönem iktidarda olan geçici hükümet, Kaddafi'nin çatışmada öldürüldüğünü açıkladı. Ancak olay sırasında çekilen ve internette yayılan görüntüler, Kaddafi'nin linç edildiğini gösterdi.

Kadafi'nin cesedi, günlerce bir soğuk hava deposunda halka sergilendi. Sonra bir gece, çölde bilinmeyen bir yere gömüldü.