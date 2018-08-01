Trump: İran çok yakında bizimle görüşmelere başlayabilir

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın çok kısa bir süre içerisinde ABD ile görüşmelere başlayabileceğini ifade etti.

Florida'da destekçilerine seslenen Trump, "Kısa süre içinde bizimle konuşmaya başlayabileceklerine dair bir hissim var. Ama bu olmaya da bilir. O da bize uyar" dedi.

Trump Mayıs ayında çekildiği İran nükleer anlaşmasını ise 'korkunç ve tek taraflı' bir anlaşma olarak niteledi.

2015 yılında imzalanan ve Washington ile Tahran'ın yanı sıra Çin, Rusya, İngiltere, Fransa ve Almanya'nın da taraf olduğu anlaşma uyarınca İran'ın nükleer programını sınırlaması karşılığında ülkeye uygulanan yaptırımların kademeli olarak kaldırılması öngörülüyordu.

ABD dışındaki ülkeler anlaşmayı yürürlükte tutmanın arayışı içinde olsa da, ABD Ağustos ayından itibaren İran'a yönelik yaptırımları yeniden uygulamaya koymaya hazırlanıyor ve İran ile iş yapan şirketlerden de ilişkilerini kesmelerini istiyor.

Telif hakkı Getty Images Image caption İran Devrim Muhafızları'nın komutanı Muhammed Ali Caferi "Trump İran'la görüşme arzularını ancak mezarına götürür" dedi.

Trump'ın görüşmeye hazırız mesajına İran'dan 'Büyük Şeytan ile görüşmeyiz' yanıtı

Trump hafta başında İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile Beyaz Saray'daki görüşmesi sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında, "Eğer görüşmek isterlerse görüşeceğiz. İstedikleri zaman…" demiş ve bu görüşmenin herhangi bir önkoşula bağlanmayacağını ifade etmişti.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin başdanışmanlarından Hamid Abutalebi ise Twitter'dan paylaştığı bir mesajda Trump'a "İran halkının haklarına saygı duymak, düşmanlıklara son vermek ve nükleer anlaşmaya geri dönmek İran ve Amerika arasındaki görüşmelere giden engebeli yolu düzleştirecektir" yanıtını verdi.

İran Devrim Muhafızları'nın komutanı Muhammed Ali Caferi ise kaleme aldığı açık mektupta "İmam Humeyni'nin güçlendirdiği din ve inancıyla İran halkı, baskıcı uluslardan çok farklıdır. Ülke yetkililerinin Büyük Şeytan ABD ile görüşmesine asla izin vermez" dedi.

Caferi Trump'ı 'amatör başkan' olarak nitelerken "İran ile görüşme arzularını ancak mezarına götürür" ifadelerini kullandı.