Telif hakkı DURANGO SİVİL SAVUNMA DAİRESİ / TWITTER

Meksika'nın Durango eyaletinde 101 kişiyi taşıyan yolcu uçağı, kalkıştan çok kısa bir süre sonra düştü. Kazada hayatını kaybeden olmazken ikisi ağır, 85 kişinin yaralandığı belirtildi.

Aeromexico havayolu şirketine ait AM2431 sefer sayılı Emraer 190 model uçak, başkent Mexico City'e gidiyordu. Ancak uçak havalandıktan çok kısa bir süre sonra Guadalupe Victoria uluslararası havalimanı yakınlarında düştü.

Yapılan açıklamalarda uçaktakilerin 97'sinin yolcu, olduğu ve 4 kişilik mürettebatın bulunduğu ifade edildi.

Yolcuların isimleri ve milliyetleri henüz açıklanmış değil.

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Uçak neden düştü?

Havalimanı işletmecisi Grupo Aeroportuario Centro Norte'den yapılan açıklamada ilk belirlemelere göre kötü hava koşullarının kazada payı olduğunu duyurdu.

Uçağın dolu fırtınası esnasında kalkış yapmaya çalıştığı, ancak kısa bir süre sonra pilotların acil inişe geçmek durumunda kaldığı belirtildi.

Uçağın düşmesiyle birlikte büyük ve patlama sesine benzer bir sesin duyulduğu ifade edildi.

Uçaktaki yolculardan birisi Meksika televizyonlarına konuşurken, çok güçlü bir türbülansa girmiş gibi hissetiklerini ifade etti.

Uçağın düşmesinin ardından başlayan yangın ise kısa sürede söndürüldü.

Meksika Sivil Savunma Müdürlüğü sözcüsü Alejandro Cardoza, yolcuların büyük kısmının herhangi bir yardıma ihtiyaç duymadan kendi başlarına uçaktan çıktıklarını söyledi.

Kazanın ardından Guadalupe Victoria havalimanı geçici olarak kapatıldı.