Apple'ın piyasa değeri 1 trilyon dolara ulaştı

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Akıllı telefon teknolojisiyle büyük bir devrim başlatan Apple, ABD'de piyasa değeri 1 trilyon dolara ulaşan ilk şirket oldu.

Apple hisseleri, şirketin ikinci çeyrek verilerinin açıklandığı Salı gününden bu yana yaklaşık yüzde 9 değer kazanmıştı.

Teknoloji devi bu yıl Nisan-Haziran döneminde 41 milyon 300 bin iPhone sattı.

Bu yılın aynı dönemine göre yüzde 1'lik bir artışa tekabül ediyor.

New York Borsası'nda Apple'ın hisselerinin değeri bugün 207 doları aştı.

Apple hisseleri, 1980'den bu yana ise yüzde 50 binden fazla değer kazandı.

İlk iPhone'un satıldığı 2007'den bu yana ise aynı oran yüzde 1100.

Apple'ın geçen yılki satış geliri 229 milyar dolar, kârı ise 49 milyar 400 milyon dolardı.

Apple'ı 1976'da kuran Steve Jobs, 2011'de ölmüştü.

Jobs'tan sonra şirketin CEO'luğunu Tim Cook üstlenmişti.

En büyük rakibi Amazon'du

Apple, 1 trilyon dolarlık piyasa değeri hedefine ulaşan ilk Amerikan şirket olma yolunda Amazon ile yarışıyordu.

Daha önce ise Microsoft, Google, Facebook ve Tesla gibi şirketler de Apple ve Amazon'un rakipler arasında anılıyordu.

Apple geçen yılın sonunda 1000 dolarlık yeni telefonu iPhone X'i satışa çıkarmış, 900 milyar dolara yakın piyasa değeriyle dünyanın en değerli halka açık şirketi olmuştu.

Çin'in enerji devi PetroChina 2007'de dünyada piyasa değeri 1 trilyon dolara ulaşan ilk şirket olmuş, 10 yıl sonra şirketin piyasa değeri 200 milyar dolara gerilemişti.