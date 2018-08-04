BM raporu: Kuzey Kore yaptırımlara uymayarak nükleer programını sürdürüyor

Telif hakkı KCNA

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin son raporunda Kuzey Kore'nin BM yaptırımlarını ihlal ederek nükleer ve füze programının çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Bağımsız bir heyetin hazırladığı çok gizli rapor, Cuma günü BM Güvenlik Konseyi'ne sunuldu.

Medyaya sızan raporda, Kuzey Kore'nin yasadışı petrol ürünleri transferini de askeri ekipmanların başka ülkelere satışını da sürdürdüğüne dikkat çekildi.

Reuters'a göre aynı raporda, Kuzey Kore'nin Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 8 ülkeye yaptırımları ihlal ederek tekstil ihracatı yaptığı öne sürüldü.

Kuzey Kore ise iddialara yanıt vermedi.

Trump-Kim yakınlaşması

ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasındaki ilişkiler Haziran ayında Singapur'da gerçekleşen zirvede ısınmıştı. Trump ve Kim kameralara el sıkışarak poz vermiş, görüşmelerin ardından ise iki hükümet arasında bir mutabakat metni imzalanmıştı.

Zirvede iki lider nükleersizleştirme çalışmalarına sadık kalma vaadinde bulunsa da, bunun nasıl olacağı muallakta kaldı.

Telif hakkı Reuters

Geçtiğimiz hafta ise, Kuzey Kore'nin nükleersizleştirme vaadine uymadığı yönünde bazı iddialar ortaya atıldı.

Amerikan Washington Post gazetesine konuşan ismini vermek istemeyen bir ABD'li yetkili, casus uydular üzerinden balistik füze üretilen tesislerde aktif çalışmaların sürdüğüne ilişkin istihbaratı paylaştı.

Türkiye dahil 8 ülkeye yaptırımlara karşın tekstil ihracatı

Telif hakkı Reuters

Pyongyang, nükleer programı ve füze denemeleri nedeniyle uluslararası yaptırımlar altında.

Ancak BM'in Cumartesi günü birçok medya kuruluşunun eline geçen raporunun detayları, yaptırımların ihlal edildiğine işaret ediyor.

Raporda Kuzey Kore'nin petrol ürünlerinin gemiyle yasadışı transferini büyük oranda artırdığı öne sürülüyor.

Aynı raporda, Kuzey Kore'nin küçük ve hafif silahlar ile diğer askeri teçhizatı, yabancı ülkeler aracılığıyla Libya, Yemen ve Sudan'a gönderdiği iddiasına yer veriliyor.

Türkiye ise, raporda Kuzey Kore'nin yaptırımları ihlal ederek tekstil ihracatı yaptığı ülkeler arasında sayılıyor.

Reuters'ın haberine göre raporda, Ekim 2017 ve Mart 2018 tarihleri arasında Türkiye'nin yanında Çin, Gana, Hindistan, Meksika, Sri Lanka, Tayland ve Uruguay'a değeri 100 milyon doları aşan mal ihracatı gerçekleştiği belirtildi.

Rusya iddiaları

Raporu hazırlayan uzmanlar, Kuzey Kore'nin eylemleri ile finansal yaptırımları etkisiz kıldığı sonucunu paylaştı.

Öte yandan raporun detayları, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Kuzey Kore'nin nükleersizleştirilmesi konusundaki iyimser açıklamalarıyla da çelişti.

Singapur'da gerçekleşen Güneydoğu Asya Uluslar Topluluğu ASEAN zirvesi öncesinde konuşan Pompeo, "Çalışmalar başladı. Kore Yarımadası'nın nükleersizleştirmesi yönündeki süreç sanırım hepimizin de bildiği gibi zaman alacak" dedi.

Pompeo, Kuzey Kore'ye yönelik diplomatik ve ekonomik baskıların devamının önemine de dikkat çekti.

Yaptırımları sürdürmesi için Pompeo'nun çağrı yaptığı başlıca ülke ise, Rusya'ydı.

Bunun nedeni, Moskova'nın Kuzey Kore'ye çalışmalarını Rusya topraklarında sürdürebilmesi için izin verdiği yönünde medyaya yansıyan iddialardı.

Nitekim Wall Street Journal gazetesi, Rusya'nın binlerce Kuzey Koreli işçiyi ülkesine aldığını öne sürmüştü.

Rusya bu iddiaları yalanlarken, Pompeo şu açıklamalarda bulundu:

"Ruslar ve tüm diğer ülkelerin BM Güvenlik Konseyi kararına uygun hareket ederek Kuzey Kore'ye yaptırımları güçlendirmesini bekliyoruz."